OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi. L'Argentin, qui avait quitté la RAAL La Louvière le 28 février dernier, a officiellement été annoncé chez les Zèbres ce lundi.

Nicolas Frutos est nommé Directeur du Football. Il entamera son aventure au sein de la Direction Sportive le 1er mars prochain, a annoncé le club carolo dans un communiqué.

"Il aura pour mission de renforcer et de coordonner l’ensemble du projet sportif du club. Il accompagnera les équipes en place, tout en veillant à la cohérence globale entre l’équipe première, le scouting, la performance et le développement des jeunes", écrit le Sporting de Charleroi.

L'objectif de Charleroi

"Une attention particulière sera portée à l’Académie. Il aura notamment pour responsabilité d’implémenter et de diffuser la philosophie de jeu carolo à travers toutes les catégories d’âge, en modernisant les méthodes de travail et en intégrant des outils technologiques innovants.

L’objectif est clair : structurer un modèle durable permettant à l’école des jeunes d’alimenter régulièrement le Noyau A avec des profils formés à l’identité du club."



Dans son communiqué, Charleroi a également mis en avant le parcours de Nicolas Frutos et surtout son expérience enrichissante à la RAAL La Louvière. Le club précise que cette nomination "s’inscrit pleinement dans la volonté du Sporting de consolider ses fondations sportives et de préparer l’avenir avec ambition, rigueur et cohérence."