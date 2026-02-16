Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine
Photo: © photonews

Malgré la neige, il y a eu du spectacle en D1A ce week-end. Voici notre équipe-type de la 25e journée de championnat.

Gardien de but 

Deux gardiens seulement ont tenu une cleansheet ce week-end : Jungdal, le portier de Westerlo, qui n'a pas été inquiété par l'Antwerp, et Marcos Peano, déterminant à plusieurs reprises sur le terrain d'Anderlecht. Le portier de la RAAL est notre gardien de la semaine ! 

Défenseurs 

Restons à la RAAL : Yilan Okou a été impérial derrière, dégageant de nombreux ballons chauds et empêchant Anderlecht de faire la différence dans ses moments forts. Si sa défense a pris trois buts, le néo-Canari Loïc Mbeh Soh a fait la différence dans l'autre sens en inscrivant le 3-2 pour STVV.

Avec une cleansheet et un but, certes fort chanceux, Bryan Reynolds s'installe au back droit. Il est l'un des joueurs les plus réguliers de la saison à son poste en Jupiler Pro League. Et de l'autre côté, un autre latéral buteur : Nazinho, qui a inscrit un superbe but (chanceux là aussi) mais également été l'un des meilleurs joueurs du Cercle, qui ne méritait pas de s'incliner dans le derby brugeois.

Milieux de terrain 

Avec un but, mais aussi une performance très complète, Atsuki Ito a été l'un des hommes clés de la victoire de La Gantoise à Charleroi. Le Japonais sera très important dans la course au top 6. Dans la course au maintien, c'est Lukasz Lakomy qui pourrait bien porter OHL : troisième but de la saison pour le métronome polonais. 

Lire aussi… Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

Devant eux, en n°10, l'inévitable Konstantinos Karetsas, encore une fois le chef d'orchestre du KRC Genk - ou plutôt son facteur X, ses dribbles et son imprévisibilité provoquant le 2-2 et le 2-3 limbourgeois.

Attaque 

Malgré la défaite de Zulte Waregem, on ne peut pas passer à côté de Joseph Opoku : l'ailier ghanéen, auteur d'un doublé, a été l'un des meilleurs joueurs du week-end... et a également été pris pour cible par des injures racistes déplorées par son club.

 De l'autre côté, c'est un autre double buteur qui prend place : Max Dean a fait exploser la défense de Charleroi et confirme que quand il est en pleine forme, c'est l'un des meilleurs joueurs de notre championnat. Enfin, Dennis Ayensa, buteur et très actif face à son ancienne équipe, permet au Standard de prendre un bon point - et de figurer dans notre équipe-type. 

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
