"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

Anderlecht a de nouveau laissé filer des points ce week-end, cette fois contre La Louvière. Le club occupe toujours la 4e place et a donc encore son destin en main en vue des play-offs 1, mais les résultats ne sont clairement pas à la hauteur des attentes. Hein Vanhaezebrouck s'est montré critique.

Selon lui, si Anderlecht a semblé performant en milieu de semaine face à l’Antwerp, cela s’explique peut-être surtout par la prestation extrêmement faible du Great Old.

Hein Vanhaezebrouck très sévère

Le consultant et ancien entraîneur, notamment du RSC Anderlecht, s’est penché sur les chiffres et se montre particulièrement dur au micro du Belang van Limburg : "Anderlecht est la deuxième plus mauvaise équipe de la phase retour, avec neuf points sur trente."

"C’est impensable. Anderlecht affiche en plus un goal-average nul. Trente buts inscrits en 25 matchs", a analysé Hein Vanhaezebrouck. Il se montre dès lors très sévère envers les Mauves, et en particulier envers leurs attaquants.

"Bertaccini est censé être le véritable numéro 9. Et les autres ? Sikan n’a encore rien montré. Ont-ils encore fait le mauvais choix ? L’ailier qu’ils ont recruté, Coba Da Costa, était aussi suivi par Courtrai", a ajouté Vanhaezebrouck.



"Ce transfert soulève des questions. Je pense qu’Anderlecht sera dans le top 6, mais je ne mettrais plus ma main au feu. Ce serait quand même une honte s’ils en sortaient. N’oublions pas qu’Anderlecht ne joue plus en Europe depuis septembre. Avec la Conference League en plus, ils n’auraient jamais atteint les Champions’ Play-offs."