Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Loïs Openda est actuellement en difficulté à la Juventus, les chiffres parlent malheureusement d'eux-mêmes. Le Diable Rouge peine à se montrer décisif.

Peu utilisé par Luciano Spalletti, le buteur belge est loin d'être au meilleur de sa forme à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Lors des dernières rencontres, Loïs Openda est souvent entré en jeu en fin de match, mais sans faire la différence.

Depuis qu'il a débarqué en Italie, il n'a inscrit que deux buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues (son total de minutes jouées s'élève à 1034). Un bilan faible pour le joueur dont on attend beaucoup à Turin. Malheureusement pour lui, il manque de réussite.

Le site spécialisé dans les statistiques Data'Scout a partagé quelque chose de frappant le concernant. Le Belge a un total élevé de xG par match avec 0,59 et de xA également avec 0,12. Mais son nombre de buts convertis n'est que de 0,14 par 90 minutes et de 0,00 en ce qui concerne les assists.

Un manque d'efficacité

L'avant-centre est bien positionné et impliqué dans le jeu offensif, mais il y a un écart entre la production attendue et la production réelle. Le joueur belge manque clairement d'efficacité.

Son G - xG illustre parfaitement sa perte d’efficacité. Cet indicateur mesure l’écart entre les buts réellement inscrits et ceux qu’un joueur aurait dû marquer selon la qualité des occasions obtenues. À Leipzig, son différentiel était quasiment neutre (-0,03), à la Juventus, il est passé à -0,45.



Jonathan David, qui se montre de son côté beaucoup plus prolifique, est pour le moment préféré au Diable Rouge. Renverser la tendance s'annonce difficile pour le natif de Liège.