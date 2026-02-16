Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Loïs Openda est actuellement en difficulté à la Juventus, les chiffres parlent malheureusement d'eux-mêmes. Le Diable Rouge peine à se montrer décisif.

Peu utilisé par Luciano Spalletti, le buteur belge est loin d'être au meilleur de sa forme à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Lors des dernières rencontres, Loïs Openda est souvent entré en jeu en fin de match, mais sans faire la différence.

Depuis qu'il a débarqué en Italie, il n'a inscrit que deux buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues (son total de minutes jouées s'élève à 1034). Un bilan faible pour le joueur dont on attend beaucoup à Turin. Malheureusement pour lui, il manque de réussite.

Le site spécialisé dans les statistiques Data'Scout a partagé quelque chose de frappant le concernant. Le Belge a un total élevé de xG par match avec 0,59 et de xA également avec 0,12. Mais son nombre de buts convertis n'est que de 0,14 par 90 minutes et de 0,00 en ce qui concerne les assists.  

Un manque d'efficacité 

L'avant-centre est bien positionné et impliqué dans le jeu offensif, mais il y a un écart entre la production attendue et la production réelle. Le joueur belge manque clairement d'efficacité. 

Son G - xG illustre parfaitement sa perte d’efficacité. Cet indicateur mesure l’écart entre les buts réellement inscrits et ceux qu’un joueur aurait dû marquer selon la qualité des occasions obtenues. À Leipzig, son différentiel était quasiment neutre (-0,03), à la Juventus, il est passé à -0,45. 

Lire aussi… Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

Jonathan David, qui se montre de son côté beaucoup plus prolifique, est pour le moment préféré au Diable Rouge. Renverser la tendance s'annonce difficile pour le natif de Liège.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Wolfsburg
RB Leipzig
Lois Openda

Plus de news

Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

16:30
Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

22:00
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

20:20
Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

21:00
C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

20:33
"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00
Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

19:30
Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

19:00
OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

17:42
1
OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

18:30
"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

18:00
1
Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

17:30
Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

17:00
Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg Réaction

Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg

16:00
Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

15:30
Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

15:00
Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

14:40
"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

14:20
"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

14:00
Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

13:30
La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

12:20
Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

13:00
Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

12:40
Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

12:00
Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

11:40
L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

11:20
1
🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

10:30
🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

11:00
Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

10:00
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

09:30
Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

09:00
2
Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

08:30
Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

08:00
🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

07:40
Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 22
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Hoffenheim Hoffenheim 3-0 Freiburg Freiburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Brême Werder Brême 0-3 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Hambourg Hambourg 3-2 Union Berlin Union Berlin
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
FC Augsburg FC Augsburg 1-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
RB Leipzig RB Leipzig 2-2 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved