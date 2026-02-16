"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

Toby Alderweireld s'est exprimé au micro de ESPN sur les jeunes talents belges de l'Ajax : Mika Godts, Rayane Bounida et Jorthy Mokio.

L'ancien Diable Rouge est ravi de l'évolution de Mika Godts, qui monte clairement en puissance : "Il ne cherche plus à provoquer son adversaire à chaque action, mais choisit de mieux en mieux ses moments. Il joue de manière plus efficace et prend plus souvent la bonne décision.

À ce niveau, il devrait un peu prendre exemple sur Jérémy Doku. Ne pas éliminer un joueur juste pour l’éliminer, mais seulement quand c’est nécessaire. Cela se traduit au final par de meilleures statistiques. Les buts et les passes décisives, c’est ce dont on a besoin."

Concernant les chances des joueurs belges de l'Ajax de disputer le Mondial cet été, il s'est montré clair : "Ils doivent espérer être repris en mars. Sinon, leurs chances de disputer une Coupe du monde diminueront encore." À noter que le jeune Rayane Bounida semble, lui, plus se porter vers une sélection pour le Maroc.

Toby Alderweireld s'est ensuite exprimé à propos de Rudi Garcia : "Il est parfois un peu plus conservateur, à mon avis. Mais la qualification n’a pas été exceptionnelle, donc il regardera certainement ce qu’il peut améliorer. Pour lui, l’important est que les cadres soient en forme : Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Ensuite, je choisirais toujours des joueurs en forme."

Toby Alderweireld à propos de Rayane Bounida

Sur Rayane Bounida, le consultant s'est montré très clair : "On entend encore peu parler de Bounida en Belgique. Je pense qu’il est physiquement en retard par rapport à Mika. Les Diables Rouges ont une bonne équipe, mais n’ont pas toujours la possession comme l’Ajax. Dans ce cas, il faut davantage de puissance physique pour se sortir de la pression. Je pense que Mika est un peu plus avancé à ce niveau.





Il ne doit pas voir son choix de sélection comme une étape de carrière, mais il doit faire son choix avec le cœur. S’il se sent plus marocain que belge, alors il doit faire ce choix. Mais pas en fonction des chances d’avoir du temps de jeu avec le Maroc, la Belgique ou ailleurs."