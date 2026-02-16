Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge
Photo: © photonews
Les nouvelles sont tombées concernant Teddy Teuma, absent contre l'Union Saint-Gilloise, et Daan Dierckx, obligé de céder sa place. Ils vont tous deux manquer plusieurs semaines de compétition pour une blessure à la cuisse.

Teddy Teuma manquera deux à trois semaines de compétition, révèle Sudinfo. Daan Dierckx sera de son côté absent pour six semaines.

Les deux hommes souffrent d'une déchirure à la cuisse, mais celle du défenseur est plus importante. Ils ont tous deux passé une IRM afin de connaître l'étendue de leur blessure.

Teuma avait dû déclarer forfait la veille du match après avoir ressenti une douleur importante. Dierckx s'est, lui, blessé lors du match face à l'Union Saint-Gilloise. Monté au jeu pour remplacer Josué Homawoo, victime d'une commotion à la 40e minute de jeu, le défenseur a dû sortir à la mi-temps. Il a été remplacé par David Bates.

Le Standard de Liège n'a décidément pas de chance avec les blessures. En ce qui concerne Homawoo, il pourrait déjà revenir à l'entraînement d'ici la fin de semaine. 

Prochain match ce dimanche 


Le prochain match du Standard est programmé à ce dimanche. Les Rouches se déplaceront sur la pelouse du KRC Genk avec l'ambition de prendre des points face à un candidat au top 6. 

