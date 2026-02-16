Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

D'importantes chutes de neige ont semé la pagaille en D1A et D1B le weekend. Si la majorité des rencontres ont malgré tout été disputées, une affiche a dû être arrêtée. La Pro League a annoncé quand se poursuivra ce match.

Vendredi et samedi, aucun souci à signaler, mais dimanche, toutes les rencontres ont été perturbées par les chutes de neige.

La neige s’est invitée en cours de rencontre dans le derby brugeois. Ensuite, tous les matchs ont été impactés par la neige, entraînant des retards, notamment lors d’Anderlecht–RAAL et STVV–Zulte Waregem.

Une seule rencontre a toutefois dû être arrêtée. Après 53 minutes de jeu, l’arbitre Lander Bultynck a décidé d’interrompre le match entre Jong Gent et l'Olympic Charleroi, la neige collant au ballon.

Le score était de 1-1. El Hadji Seck a ouvert le score pour La Gantoise à la 30e minute de jeu avant que Mohamed Medfai n’égalise deux minutes plus tard.

Jong Gent - Olympic Charleroi : la fin de match disputée le 24 février

La Pro League a depuis communiqué sur la suite des événements : "En concertation avec les deux clubs et le détenteur des droits, la commission du calendrier a décidé que le duel reprendra le 24 février à la Planet Group Arena. À 20h00, la rencontre se poursuivra à partir de la 53e minute, sur le score de 1-1."

Division 2

 Journée 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 RFC Seraing RFC Seraing
Lommel SK Lommel SK 2- RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 2-0 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-2 SK Beveren SK Beveren
La Gantoise La Gantoise 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
