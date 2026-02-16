Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise ont collaboré pour permettre à des enfants atteints d'un cancer, ainsi qu'à leurs proches et à leurs soignants, de vivre une parenthèse sportive. Une manière de soutenir la sensibilisation liée à cette cause.

Une vingtaine d'enfants ont pu vivre "un moment privilégié" au plus près des joueurs tout en étant accompagnés de soignants et de leurs proches. "Portée par le département RSE du Standard de Liège via son programme Standard Engagé et en collaboration avec Union Inspires, cette belle initiative a réuni les deux clubs dans un élan de solidarité", écrit le Standard de Liège dans un communiqué.

Cette solidarité a été mise en place à l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l’Enfant, qui avait lieu le 15 février, à savoir le lendemain de la rencontre entre le Standard et l'Union Saint-Gilloise. "Cette invitation au Standard de Liège a permis d’offrir à ces enfants une respiration, un moment de joie, de sport et de solidarité", souligne le club.

Les mots de Pierre François et d'Alex Muzio

Pierre François, General Manager du Standard de Liège, a pointé l'importance de cette initiative : "Le Standard de Liège est fier d'avoir initié cette collaboration avec l'Union Saint-Gilloise et la Fondation contre le Cancer. Au-delà du résultat sportif, cette soirée a été marquée par la présence d’enfants courageux, de leurs proches et de leurs soignants, auxquels nous souhaitions offrir un moment d’évasion et de partage à Sclessin.

Il y a quelques années, notre capitaine de l’époque, Sergio Conceição, avait apporté son soutien à un jeune supporter du Standard engagé dans un combat difficile contre la maladie. L’un de mes plus beaux souvenirs lors de mon premier passage au club reste le jour où j’ai revu cet enfant, deux ans plus tard, en pleine forme, quittant notre boutique avec le sourire. Son père m’avait alors confié que le Standard et notre joueur avaient compté dans ce parcours.

Ce genre d’histoires donne tout son sens à ce que nous faisons. Si, le temps d’une soirée, le football peut constituer un vecteur de joie, d’espoir et de réconfort pour ces enfants, alors notre mission est pleinement atteinte."





Alex Muzio, président de l'Union Saint-Gilloise, s'est aussi exprimé : "Chacun connaît quelqu'un dans son entourage touché par le cancer. Et même si cela peut paraître un petit geste, cela peut aider à penser à autre chose et donner le courage de continuer à lutter contre la maladie, surtout pour les enfants et les jeunes."