Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2528

Le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise ont collaboré pour permettre à des enfants atteints d'un cancer, ainsi qu'à leurs proches et à leurs soignants, de vivre une parenthèse sportive. Une manière de soutenir la sensibilisation liée à cette cause.

Une vingtaine d'enfants ont pu vivre "un moment privilégié" au plus près des joueurs tout en étant accompagnés de soignants et de leurs proches. "Portée par le département RSE du Standard de Liège via son programme Standard Engagé et en collaboration avec Union Inspires, cette belle initiative a réuni les deux clubs dans un élan de solidarité", écrit le Standard de Liège dans un communiqué.

Cette solidarité a été mise en place à l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l’Enfant, qui avait lieu le 15 février, à savoir le lendemain de la rencontre entre le Standard et l'Union Saint-Gilloise. "Cette invitation au Standard de Liège a permis d’offrir à ces enfants une respiration, un moment de joie, de sport et de solidarité", souligne le club. 

Les mots de Pierre François et d'Alex Muzio

Pierre François, General Manager du Standard de Liège, a pointé l'importance de cette initiative : "Le Standard de Liège est fier d'avoir initié cette collaboration avec l'Union Saint-Gilloise et la Fondation contre le Cancer. Au-delà du résultat sportif, cette soirée a été marquée par la présence d’enfants courageux, de leurs proches et de leurs soignants, auxquels nous souhaitions offrir un moment d’évasion et de partage à Sclessin.

Il y a quelques années, notre capitaine de l’époque, Sergio Conceição, avait apporté son soutien à un jeune supporter du Standard engagé dans un combat difficile contre la maladie. L’un de mes plus beaux souvenirs lors de mon premier passage au club reste le jour où j’ai revu cet enfant, deux ans plus tard, en pleine forme, quittant notre boutique avec le sourire. Son père m’avait alors confié que le Standard et notre joueur avaient compté dans ce parcours.

Ce genre d’histoires donne tout son sens à ce que nous faisons. Si, le temps d’une soirée, le football peut constituer un vecteur de joie, d’espoir et de réconfort pour ces enfants, alors notre mission est pleinement atteinte."

Alex Muzio, président de l'Union Saint-Gilloise, s'est aussi exprimé : "Chacun connaît quelqu'un dans son entourage touché par le cancer. Et même si cela peut paraître un petit geste, cela peut aider à penser à autre chose et donner le courage de continuer à lutter contre la maladie, surtout pour les enfants et les jeunes."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00
Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

17:00
Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

19:30
OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

18:30
Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

17:30
"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

18:00
1
OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

17:42
Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg Réaction

Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg

16:00
"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

14:20
Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

16:30
Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

14:40
Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

15:00
Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

15:30
"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

14:00
Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

13:00
Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

13:30
Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

12:40
Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

12:00
La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

12:20
L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

11:20
1
Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

11:40
🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

11:00
Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

10:00
🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

10:30
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

09:30
Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

09:00
2
Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

08:30
Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

08:00
🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

07:40
Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20
Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

07:00
Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

06:30
"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

23:20
Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

22:20
1
🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

22:40
2
Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

22:00
8

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved