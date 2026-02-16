OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger
Photo: © photonews

Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi. L'entraîneur allemand a signé un contrat avec une formation turque.

Thorsten Fink a été remercié à la mi-décembre par le KRC Genk, les résultats ne répondant pas aux attentes et le contenu des prestations n’affichant pas d’évolution notable. Après 73 rencontres à la tête des Limbourgeois, il a ainsi quitté le club

Le technicien allemand était un entraîneur respecté en Belgique. Anderlecht avait d’ailleurs pris des renseignements à son sujet après le départ de Besnik Hasi. Mais Fink avait décliné la proposition, et l’on comprend désormais pourquoi.

Un nouveau départ en Turquie pour Thorsten Fink

Ce lundi, l’entraîneur a été officiellement présenté au Samsunspor, en Turquie. Il y a signé un contrat jusqu’en juin 2027. Le club occupe actuellement la 8e place de la Süper Lig.

"Le directeur sportif Fuat Çapa a indiqué que des discussions avaient déjà eu lieu avec Fink par le passé, mais qu’elles n’avaient pas abouti pour des raisons familiales. Selon lui, le choix de Fink s’inscrit pleinement dans la stratégie à long terme du club", peut-on lire sur le site officiel

Les mots du vice-président


Le vice-président, Veysel Bilen, se réjouit de sa signature : "Monsieur Fink et son précieux staff, bienvenue dans notre ville et dans notre pays. Nous sommes très heureux d’entamer aujourd’hui ce nouveau chapitre ensemble. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos fonctions. Nous croyons sincèrement que, grâce à votre contribution, notre équipe vivra de très beaux jours à l’avenir. Que ce nouveau départ soit bénéfique pour tous."

