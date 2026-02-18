"Ils me proposaient dix fois ce que je gagnais" : quand Ibe Hautekiet était tout proche de signer en Allemagne

Ibe Hautekiet a choisi le Standard pour lancer sa carrière. Lorsqu'il était encore au Club de Bruges, l'Allemagne lui faisait aussi les yeux doux.

Aujourd'hui pilier de la défense du Standard, Ibe Hautekiet a disputé ses tout premiers matchs professionnels en D1B, avec les U23 du Club de Bruges, où il a été formé. Il y a également découvert l'envers du décor, certaines scènes propres au monde du football, comme il l'explique au Nieuwsblad.

"Je jouais quasiment tous les matchs. Un jour, deux joueurs qui avaient beaucoup moins joué ont été promus en équipe première. J'ai trouvé ça incroyable. À peu près à la même époque, j'ai reçu une offre de la lanterne rouge de Bundesliga, Greuther Fürth".

La tentation teutonne

Cet été, le club allemand a recruté Sacha Bansé au Standard. Mais à l'époque, c'est bien Hautekiet qui était dans leur radar : "Ils me voulaient vraiment et m'ont fait une offre alléchante. J'ai reçu une proposition de contrat dix fois supérieure à ce que je gagnais au Club de Bruges".

Le joueur y a réfléchi : "De toute façon, ils allaient descendre, j'aurais eu la chance de jouer en deuxième division allemande et d'acquérir de l'expérience, pour pouvoir prétendre au titre dès ma deuxième saison. Je n'avais même pas joué une seule minute en première division".



Mais cela ne s'est pas fait : "J'étais très hésitant, j'étais très jeune, ma copine gagnait bien sa vie… Je réussissais aussi bien au Club de Bruges et j'ai finalement refusé. Quelques mois plus tard, j'ai intégré l'équipe première".