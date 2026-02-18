La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

Mamadou Diakhon monte en puissance avec le Club de Bruges depuis quelques semaines. L'ancien espoir du Stade de Reims commence à se faire à notre football.

En misant neuf millions sur un garçon de 19 ans qui venait à peine de s'imposer comme titulaire avec Reims, le Club de Bruges a fait grincer des dents. D'autant que Mamdou Diakhon a - assez logiquement - mis un peu de temps avant de montrer le bout de son nez en Venise du Nord. Seulement deux titularisations en Pro League sous les ordres de Nicky Hayen.

Mais avec l'arrivée d'Ivan Leko et la baisse de forme de Christos Tzolis, les occasions de se montrer sont plus fréquentes : Diakhon a débuté six des sept derniers matchs de championnat, il en est désormais à neuf assists toutes compétitions confondues.

Une adaptation nécessaire

"Avant de venir en Belgique, j’avais quelques a priori sur le foot ici, puis j’ai pris mes infos auprès des Belges de Reims. J’ai eu Will Still comme coach, et aussi Karel Geraerts cet été durant six semaines. Il ne m’a dit que du bien de Bruges, mais il m’avait prévenu que j’allais avoir des difficultés au début. Que j’allais devoir beaucoup bosser pour me mettre à niveau... mais que si je le faisais, tout irait comme sur des roulettes", explique-t-il à la RTBF.

L'international U20 français était prévenu : "Votre championnat est assez compliqué : c’est un peu du ping-pong avec tous ces aller-retour défensifs et offensifs. On court beaucoup plus ici qu’en Ligue 1 ! Au début, j’ai aussi eu du mal avec l’impact aux entraînements, les séances étaient très intenses".


"J'ai suivi un programme spécifique avec les préparateurs physiques pour rattraper le groupe. Il fallait me polir : ça n’a pas été facile, mais c’était pour mon bien. Maintenant, je me sens mieux : je pense que ça se voit aussi sur le terrain", conclut-il.

