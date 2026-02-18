Officiel : un temps proposé à Anderlecht, il se recase sur un banc de Ligue 1

Rennes se cherchait un nouvel entraîneur depuis le départ d'Habib Beye. Le club breton l'a trouvé en la personne de Franck Haise.

Tant en Begique qu'en France, le jeu des chaises musicales amorcé par les entraîneurs a des conséquences en cascade, parfois même avec de brefs aller-retours d'un côté à l'autre de la frontière. au renvoi de Besnik Hasi, le nom de Franck Haise a ainsi été un temps proposé à la direction du Sporting.

L'entraîneur français était libre depuis quelques semaines et son tumultueux départ de l'OGC Nice. Mais plus qu'un séjour au Lotto Park, c'était d'un passage sur le banc de Rennes dont il a rapidement été question.

La Bretagne, ça vous (re)gagne

Haise était le principal favori à la succession d'Habib Beye, pour qui la situation était là aussi devenue difficilement tenable. Malgré une liste comportant quelques plans B (dont un certain Will Still), le Stade Rennais a bien nommé Franck Haise comme nouveau coach, la nouvelle a été officialisée il y a quelques minutes.

Un retour aux sources pour celui qui a été éducateur au sein de l’académie du club entre 2006 et 2012 : " Lorsque j’ai reçu mes équipements ce matin, ça m’a replongé vingt ans en arrière. Depuis mon départ en 2012, le club a très bien évolué. La famille Pinault est le propriétaire le plus ancien en Ligue 1, depuis bientôt trente ans, ça montre un attachement certain et une identité forte", explique Haise dans le communiqué officiel.

Le directeur sportif Loïc Désiré partage son enthousiasme : "C’est une joie d’accueillir Franck, que je connais très bien. C'est un très bon technicien avec une expertise forte de la Ligue 1 et de belles saisons à son actif. C’était notre choix numéro 1, et de son côté il a immédiatement montré beaucoup d’enthousiasme et une forte volonté de rejoindre notre projet".



