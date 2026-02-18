"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht
Photo: © photonews
Anderlecht a énormément de mal à trouver le chemin des filets en championnat. Des problèmes psychologiques pourraient-ils également être à l'origine de cette disette ? Il sera dès lors difficile de résoudre ce problème rapidement, explique le psychologue du sport Jef Brouwers.

Lors de la manche retour de Coupe contre l'Antwerp, Anderlecht a montré qu'il était encore capable de trouver le chemin des filets en plantant quatre buts. En championnat par contre, cela fait maintenant...neuf mi-temps que les Mauves sont stériles.

Les regards se tournent naturellement vers les attaquants, une vieille rengaine depuis le départ de Kasper Dolberg l'été dernier. D'autant qu'au Bosuil, ce sont Ludwig Augustinsson, Nathan De Cat, Tristan Degreef et Nathan Saliba qui ont alimenté le marquoir.

La bouteille de ketchup va-t-elle exploser ?

Adriano Bertaccini n'a plus marqué depuis 13 rencontres, Mihajlo Cvetkovic en est à 18 et Danylo Sikan n'a pas encore ouvert son compteur buts : “Dès que les joueurs commencent à forcer, ils ne sont plus dans le ressenti, mais dans la réflexion,” explique le psychologue du sport Jef Brouwers au Nieuwsblad. “Et quand on réfléchit trop, les facteurs externes l'emportent toujours sur l'instinct".

Des facteurs externes influant de près ou de loin sur l'état de forme et de confiance des joueurs, il n'en manque justement pas à Anderlecht ces derniers temps. D'où le défi pour le staff de garder les joueurs dans une bulle et de miser sur leurs qualités.


"Il n'est pas seulement important d'avoir confiance en ses attaquants, mais aussi de leur faire suffisamment ressentir qu'on croit en eux. Aujourd'hui, on se concentre trop sur des éléments externes sur lesquels on ne peut de toute façon rien changer. Tout cela est une perte de temps. Il vaut mieux investir son énergie dans ce qu'on peut changer : son groupe", conclut Jef Brouwers.

Anderlecht

