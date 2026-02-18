Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue
Photo: © photonews
Charli Spoden a récemment fait ses débuts avec l'équipe première du Standard. Le club croit en lui et le prouve avec un nouveau contrat.

Malgré les circonstances (le Standard était mené 3-0), Vincent Euvrard n'avait pas hésité à faire monter Charli Spoden lors de la dernière demi-heure du match au Club de Bruges. Un grand moment pour le joueur, qui effectuait là ses grands débuts professionnels.

La suite logique après quatre présences sur le banc et sa montée en puissance avec le SL 16. Milieu de terrain de 17 ans, il avait débuté la saison en U18, avant d'être rapidement intégré à l'effectif de D1 ACFF.

L'avenir du club passe plus que jamais par ses jeunes

Sa progression se poursuit avec un nouveau contrat. Le Standard a en effet officialisé il y a quelques minutes sa prolongation jusqu'en juin 2029, avec une saison supplémentaire en option.

Le natif de Malmedy est au club depuis juillet 2024. Il était arrivé en provenance de La Gantoise, qu'il avait rejoint en 2022 en provenance d'Eupen.

"Je suis heureux de prolonger l'aventure au Standard. Je sais qu'il me reste encore beaucoup de travail pour atteindre mes objectifs et rien n'est acquis, mais je suis fier de continuer à évoluer au sein du club de mon coeur", explique le joueur dans le comuniqué officiel.

