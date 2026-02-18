📷 Le choc avait été très violent : Wilfried Kanga de retour...avec un look un peu différent

Photo: © photonews

Le week-end dernier, Wilfried Kanga n'était pas encore apte pour le déplacement de La Gantoise à Charleroi. Mais il se remet progressivement de sa commotion cérébrale.

Les supporters du Standard le savaient déjà, Wilfried Kanga n'est pas du genre à faire du cinéma, à demander son changement pour un oui ou pour un non. Mais contre OHL, le colosse ivoirien a bien été obligé de céder sa place après un violent choc à la tête avec Tobe Leysen, lui aussi évacué dans un piteux état.

En plus de la défaite, La Gantoise a donc perdu son attaquant, victime d'un commotion cérébrale. Le week-end dernier, il n'était d'ailleurs pas de retour dans la sélection pour le match à Charleroi.

Rik De Mil soucieux pour son attaquant

Si Max Dean l'a parfaitement suppléé en plantant un doublé, les Buffalos attendaient avec impatience le retour de Kanga, qui n'a pas son pareil pour jouer dos au but et garder un ballon sous pression.

Le groupe a donc accueilli avec un certain soulagement son retour sur le terrain. L'ancien Rouche a pu s'entraîner pour la première fois cette après-midi, il arborait un grand sourire pour l'occasion.

Preuve de la prudence autour de son état de santé, Wilfried Kanga ne peut reprendre qu'en portant un masque de protection et en y allant mollo dans les duels. Tout dur à cuire qu'il est, on ne rigole pas avec les chocs à la tête. Il faudra donc surveiller sa participation au match de vendredi contre le Cercle.

