Challenger Pro League : Soirée gagnante pour le RFC Liège et le RSCA Futures

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Photo: © photonews

Le Club Liège et les espoirs d'Anderlecht s'imposent de justesse en Challenger Pro League. Beveren pourrait valider sa montée ce dimanche.

La Challenger Pro League ouvrait le bal ce vendredi soir. Voici tout ce qu'il faut retenir des deux premières rencontres de la journée.

Club Liège – Club NXT : 3-2

Kays Ruiz-Atil n'a eu besoin que de cinq minutes pour donner l'avantage aux Liégeois. Pierre-Yves Ngawa a doublé la mise après la demi-heure de jeu, mais Yanis Musuayi a réduit l'écart à 2-1 avant la pause.

En deuxième période, Frederic Soelle Soelle a redonné de l'air aux locaux 3-1 avant que Musuayi, encore lui, ne s'offre un doublé 3-2. Les jeunes du Club de Bruges n'arriveront plus à égaliser.

RSCA Futures – Jong Genk : 2-1

Le match a démarré sur les chapeaux de roues avec l'ouverture du score de Pape Aliya N'dao dès la 2e minute. Dans la foulée, le Jong Genk se retrouvait à dix après l'exclusion de Kim Myeong-Jun.

Les mauves menaient 2-0 grâce à Anas Tajaouart après vingt minutes de jeu. En toute fin de match, Jonathan Coenen a sauvé l'honneur de Genk, sans changer l'issue de la rencontre.

Le titre en ligne de mire

Le leader, le SK Beveren, pourrait valider sa montée en Jupiler Pro League dès ce dimanche lors de son déplacement au Patro Eisden. De son côté, Courtrai, actuellement deuxième, se rendra à Seraing ce samedi.

Commentaire
Division 2
Division 2
FC Liège
Club Brugge NXT

Les plus populaires

Division 2

 Journée 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 21/02 KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 21/02 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 21/02 Francs Borains Francs Borains
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/02 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot 22/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/02 SK Beveren SK Beveren
