Deuxième de Pro League mais bientôt sans coach ? Saint-Trond prend son temps avec Wouter Vrancken

Cette saison, le STVV surprend tout le monde. L'équipe de Wouter Vrancken pointe à la deuxième place, coincée entre l'Union et le Club de Bruges.

Wouter Vrancken est arrivé à la tête de Saint-Trond la saison dernière. En quelques mois, il a remis l'équipe sur les rails. Cette progression se confirme cette année avec une impressionnante deuxième place au classement.

On pourrait penser que la suite va de soi. Les supporters aimeraient le voir prolonger, car son contrat se termine à la fin de la saison. Pourtant, le club ne se presse pas.

"Ils ont indiqué qu'ils allaient contacter mes agents", explique Vrancken à Het Belang van Limburg. Lui aurait préféré avancer plus tôt. "Entre Noël et le Nouvel An me semblait un bon moment. J'ai demandé à mon agent de prendre contact avec le club."

Le club souhaite continuer avec lui, mais veut d'abord clarifier la situation financière pour la saison prochaine. Vrancken comprend cette prudence et assure qu'il ne demandera pas des choses excessives.

Pas là pour l'argent

"Je ne négocierai jamais pour tirer le dernier centime. L'argent n'est pas le plus important. Si ce n'était qu'une question d'argent, les discussions seraient rapides." Le STVV est deuxième de Pro League et peut rêver de l'Europe, voire plus.





"Tout est une question de momentum", conclut-il. "On sent que quelque chose se passe. J’ai des ambitions et des rêves. Il est certain que je termine la saison ici. Après, on verra."