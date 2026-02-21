Il avait dit non... mais un club de Premier League prépare une nouvelle offensive pour Promise David

L'attaquant de l'Union, Promise David, fait tourner les têtes en Premier League. Un club anglais a décidé de passer à l'offensive pour boucler son transfert cet été.

D'après TeamTALK, Promise David est l'un des attaquants les plus courtisés d'Europe. West Ham tenterait de prendre les devants pour griller la politesse à ses concurrents.

Plusieurs clubs anglais ont suivi de près le joueur de l'Union Saint-Gilloise cette saison. Newcastle l'observe depuis des mois, séduit par son physique et sa capacité à jouer partout en attaque.

Leeds United et Sunderland envoient régulièrement des scouts, et les rapports sont toujours excellents. West Ham aurait entamé les discussions, mais cet hiver, le joueur ne voulait pas quitter la Ligue des champions pour jouer le maintien.

Direction la Coupe du Monde

Le club reste sur le coup et compte relancer le dossier une fois son maintien en Premier League assuré. Brighton garde aussi un œil sur lui, fidèle à sa stratégie de dénicher des buteurs à prix raisonnable.



Depuis son arrivée à l'Union, après des passages en Croatie, à Malte et en Estonie, David a impressionné. Ses buts inscrits en Belgique ont boosté sa cote. Il devrait être sélectionné avec le Canada pour la prochaine Coupe du Monde.