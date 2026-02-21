Dante Vanzeir a dégoûté Rik De Mil : La Gantoise tombe de haut face au Cercle de Bruges

Le Cercle de Bruges a créé la surprise en s'imposant 0-1 sur le pelouse de La Gantoise. Dante Vanzeir a marqué contre son ancienne équipe.

C'est le petit braquage du week-end : le Cercle de Bruges a climatisé le stade de La Gantoise ce vendredi soir. Un seul but dans la rencontre et c'était celui de Dante Vanzeir, l'ancien joueur de Gand...

Le match a basculé au retour des vestiaires avec l'expulsion de Hatim Essaouabi. Réduits à dix après ce carton rouge, les Brugeois ont dû s'accrocher à leur petit avantage.

Les Groen en Zwart ont manqué un penalty qui aurait pu les mettre à l'abri. Malgré leur supériorité numérique et plusieurs occasions franches, les hommes de Rik De Mil n'ont pas réussi à égaliser.

Mauvaise opération pour De Mil

Grâce à ce succès, le Cercle fait un bond important au classement en remontant à la 14e place. La Gantoise reste à la 5e place avec 36 points, mais Malines et Genk peuvent passer devant vu qu'ils n'ont pas encore joué.

De Mil doit faire attention car la course au Play-Off 1 est très serrée avec plusieurs équipes avec le même nombre de points. Gand n'est pas à l'abri et pourrait rater les PO1.