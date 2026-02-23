La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

Muzamel Rahmat
| Commentaire
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

L'Atlético Madrid prépare sa revanche contre le Club de Bruges. Après le 3-3 à l'aller, les Espagnols ont haussé le ton et se préparent pour le match décisif de mardi.

Frustrés par le partage 3-3 en Belgique, les hommes de Diego Simeone ont passé leurs nerfs sur l'Espanyol Barcelone ce week-end (4-2). Une victoire qui fait du bien au moral avant de retrouver les Brugeois mardi soir en barrage de Ligue des Champions.

Marca prévient le Club de Bruges

C'est au Metropolitano que tout va se jouer. Le quotidien Marca n'a pas fait dans la demi-mesure en titrant : "L'Atlético a activé le mode Bruges". Pour Diego Simeone et ses hommes, c'est une finale.

Selon le journal espagnol, les titulaires ont suivi des exercices de récupération supplémentaires pour arriver frais mardi soir. Les remplaçants ont eu droit à une séance plus intense.

Une place en huitième de finale est en jeu. Bruges a montré à l'aller qu'il pouvait rivaliser, voire dominer par moments. Mais jouer à Madrid change la donne. L'Atlético sera poussé par son public.

Une première titularisation en Ligue des Champions ?

Le seul bémol pour Bruges, c'est l'absence de son roc au milieu de terrain, Raphael Onyedika, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pour le remplacer, le jeune Félix Lemaréchal est pressenti pour tenir la baraque.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Atlético Madrid - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:45 (24/02).

