Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

Depuis son arrivée à la tête de Norwich City, Philippe Clément a métamorphosé les Canaris. Après une défaite contre Birmingham City, Norwich vient d'enchaîner deux victoires.

Les supporters de Norwich City n'ont que son nom à la bouche. Philippe Clément avait repris les Canaris à l'avant-dernière place de Championship, avec pour objectif clair le maintien dans l'antichambre de l'élite anglaise.

Et depuis son arrivée, Norwich est presque inarrêtable. Ce samedi, les Canaris ont été l'emporter 0-2 sur la pelouse de Leicester City, un concurrent direct dans la course au maintien.

Le maintien assuré pour Norwich City ?

Une victoire, la 4e en 5 rencontres (et la 11e en 20 matchs depuis qu'il est à la tête de l'équipe), qui permet à Norwich City de prendre encore un peu plus d'air par rapport à la zone rouge : le premier relégable (Leicester, en l'occurrence) est désormais à 11 unités.

Pour Clément, c'est une énorme réussite en assez peu de temps, après des passages très compliqués à la tête de Monaco et des Glasgow Rangers. Une fois le maintien assuré, il sera toujours temps de rêver plus grand... mais la première place de barragiste pour la montée reste tout de même à 10 points.



L'objectif Premier League, pour Philippe Clément, sera pour la saison 2026-2027. Les Canaris voudront alors éviter l'entame catastrophique vécue cette saison et jouer les premiers rôles dans la course à la promotion.