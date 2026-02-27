Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, pourrait bien ne pas rester en poste après la Coupe du Monde. Un retour en Angleterre est une option évoquée.

Depuis 2023, Roberto Martinez est à la tête du Portugal, avec lequel il a remporté la Nations League en 2025. Malgré ses résultats, l'ex-sélectionneur des Diables Rouges reste assez critiqué au Portugal pour un jeu peu chatoyant et le rôle très important accordé à un Cristiano Ronaldo vieillissant.

La Coupe du Monde 2026 semble donc, sauf surprise, se dessiner comme la dernière échéance de Martinez en tant que coach de la Seleçao. Et en cas de départ, une option de prestige pourrait bien s'ouvrir à l'Espagnol.

Ainsi, selon les informations de Givemesport, Roberto Martinez pourrait succéder à Michael Carrick (qui n'occupe qu'un rôle d'intérimaire) à la tête de Manchester United. Malgré les résultats encourageants de Carrick, la direction mancunienne cherche un entraîneur d'expérience, et Martinez serait l'un des candidats prioritaires.

Roberto Martinez de retour en Premier League ?

Voilà maintenant 10 ans que Roberto Martinez n'a plus entraîné de club. Vainqueur de la FA Cup avec Wigan Athletic, il avait ensuite été l'un des entraîneurs les plus appréciés d'Everton, qu'il a dirigé de 2013 à 2016 avant de prendre la tête de l'équipe nationale belge.


En Belgique, il avait, en plus de son rôle de sélectionneur, structuré la professionnalisation de la fédération et mis en place les bases des succès futurs. En 2018, Roberto Martinez emmenait les Diables Rouges jusqu'à une 3e place record en Coupe du Monde, avant des résultats moins convaincants à l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Manchester United
Portugal

Plus de news

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

09:30
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30
Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

08:00
Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

21:00
Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

07:40
"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

07:20
Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

07:00
5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

06:30
Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

23:53
🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb

🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb

22:52
Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

21:20
Kevin De Bruyne de retour à Naples... et méconnaissable physiquement

Kevin De Bruyne de retour à Naples... et méconnaissable physiquement

22:02
🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

21:40
Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

21:20
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

20:30
Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

20:00
Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

19:30
De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

19:00
🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

18:40
Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

18:20
"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

18:00
"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

17:30
Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

17:00
"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

16:30
Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

16:00
2
Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

15:30
"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

15:00
A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 28
Wolverhampton Wolverhampton 21:00 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 28/02 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 28/02 Everton Everton
Burnley Burnley 28/02 Brentford Brentford
Liverpool Liverpool 28/02 West Ham Utd West Ham Utd
Leeds United Leeds United 28/02 Manchester City Manchester City
Fulham Fulham 01/03 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 01/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 01/03 Crystal Palace Crystal Palace
Arsenal Arsenal 01/03 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved