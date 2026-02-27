Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, pourrait bien ne pas rester en poste après la Coupe du Monde. Un retour en Angleterre est une option évoquée.

Depuis 2023, Roberto Martinez est à la tête du Portugal, avec lequel il a remporté la Nations League en 2025. Malgré ses résultats, l'ex-sélectionneur des Diables Rouges reste assez critiqué au Portugal pour un jeu peu chatoyant et le rôle très important accordé à un Cristiano Ronaldo vieillissant.

La Coupe du Monde 2026 semble donc, sauf surprise, se dessiner comme la dernière échéance de Martinez en tant que coach de la Seleçao. Et en cas de départ, une option de prestige pourrait bien s'ouvrir à l'Espagnol.

Ainsi, selon les informations de Givemesport, Roberto Martinez pourrait succéder à Michael Carrick (qui n'occupe qu'un rôle d'intérimaire) à la tête de Manchester United. Malgré les résultats encourageants de Carrick, la direction mancunienne cherche un entraîneur d'expérience, et Martinez serait l'un des candidats prioritaires.

Roberto Martinez de retour en Premier League ?

Voilà maintenant 10 ans que Roberto Martinez n'a plus entraîné de club. Vainqueur de la FA Cup avec Wigan Athletic, il avait ensuite été l'un des entraîneurs les plus appréciés d'Everton, qu'il a dirigé de 2013 à 2016 avant de prendre la tête de l'équipe nationale belge.



En Belgique, il avait, en plus de son rôle de sélectionneur, structuré la professionnalisation de la fédération et mis en place les bases des succès futurs. En 2018, Roberto Martinez emmenait les Diables Rouges jusqu'à une 3e place record en Coupe du Monde, avant des résultats moins convaincants à l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022.