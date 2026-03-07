L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

Arsenal est sur le pont en FA Cup. Leandro Trossard a dû céder sa place sur blessure contre Mansfield.

Contre Mansfield, 16e de League One, Mikel Arteta a logiquement choisi de faire tourner une partie de son noyau, laissant notamment Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Declan Rice et Martin Zubimendi au repos. Les jeunes Max Dowman et Marli Salmon ont ainsi pu faire leur apparition dans le onze.

Leandro Trossard était par contre titulaire. Mais il ne sera resté que 35 minutes sur la pelouse. Il a en effet dû se faire remplacer par Piero Hincapie dans le troisième quart d'heure.

Encore touché à la cheville ?

La nature exacte de sa blessure n'est pas encore connue, mais cela ne sent pas bon : le Limbourgeois s'est couché sur le terrain pour demander son changement sans qu'aucun contact ne l'ait mis au tapis, il s'agit d'une blessure musculaire.

🔄 | Mauvaise nouvelle pour Arsenal et les Diables Rouges : Leandro Trossard est contraint de sortir sur blessure en première mi-temps. 🤕🇧🇪



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 7, 2026

Une bien mauvaise nouvelle pour Arsenal, qui se prépare à son huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Trossard sera vraisemblablement fort incertain.





Ce n'est pas la première fois que l'ancien de Genk et Brighton est freiné par une blessure cette saison. Voilà qui n'augure rien de bon à l'aube de sa dernière année de contrat chez les Gunners.