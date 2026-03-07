A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

Les Stassin sont décidément une famille de footeux. Après Lucas, Noah et Zeno commencent à faire parler d'eux.

Comme Stéphane Stassin (le père de Lucas Stassin) notamment passé par Anderlecht, Sébastien Stassin a également connu le haut niveau en Belgique, passant par le Cercle de Bruges et Zulte Waregem.

Ses deux enfants, Noah et Zeno semblent vouloir l'imiter. Les deux jeunes hommes, qui sont des cousins de Lucas Stassin, évoluent tous deux comme défenseurs centraux.

Les frères Stassin, deux profils à suivre

Formé à Gand et au Club de Bruges, Noah (21 ans) a quitté Tubize-Braine pour les U23 de l'Union Saint-Gilloise l'été dernier. Il est un titulaire régulier en D1 ACFF et a même déjà été appelé sur le banc de l'équipe première par David Hubert pour le match à Louvain en début d'année.

Depuis, c'est Zeno (18 ans) qui a fait parler de lui. Le garçon a en effet quitté Beveren (avec qui il évoluait en U21) pour s'offrir sa première aventure à l'étranger. Au début du mois de février, il a ainsi signé jusqu'en juin 2028 à Huesca, club de deuxième division espagnole.

Zeno Stassin y finira la saison avec les U19, avant d'intégrer les U23. Bientôt une charnière centrale Zeno Stassin - Zeno Debast - Noah Stassin chez les Diables ? Réponse dans quelques années.



