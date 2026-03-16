Ça a bardé dans les tribunes : un match arrêté pendant dix minutes en D1 ACFF

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Photo: © photonews

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La rencontre entre Stockay et le Crossing Schaerbeek a été mouvementée. Tant sur le terrain qu'en dehors.

Nous vous en parlions précédemment, Stockay et le Crossing Schaerbeek ont partagé dans le cadre des Playdowns de D1 ACFF. Les Bruxellois ont ouvert le score, mais leurs hôtes sont revenus en début de seconde période.

Les Stockalis ont même complètement renversé la vapeur en passant devant, mais le Crossing a égalisé dans les dernières secondes pour revenir dans la capitale avec le point du partage.

Du grabuge en tribune

Mais la rencontre s'est terminée un peu plus tard que prévu. Elle a en effet dû être interrompue pendant une dizaine de minutes à la suite d'une bagarre dans les tribunes.

Nos confrères de L'Avenir écrivent, tout en restant au conditionnel, que l'incident aurait opposé les supporters du Crossing et un steward de Stockay. Sur la pelouse, tout était sous contrôle, mais l'arbitre Eric Mathieu a décidé de ne prendre aucun risque en arrêtant temporairement la rencontre.


La partie a finalement pu reprendre dans le calme, sans aucun autre débordement jusqu'au coup de sifflet final, malgré la dramaturgie des dernières minutes.

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