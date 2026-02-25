"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

Blessé depuis octobre au muscle fléchisseur de la jambe, Kevin De Bruyne pourrait rejouer plus tôt que prévu avec le Napoli. Le Diable Rouge est revenu au centre d'entraînement en excellente forme et pourrait être sélectionnable dès le début du mois de mars.

C'est une situation qui concerne évidemment les suiveurs des Diables Rouges, à quatre mois de la Coupe du monde : blessé depuis le mois d'octobre, Kevin De Bruyne n'a joué qu'une petite dizaine de matchs avec le Napoli depuis le début de la saison.

Soigné en Belgique, le médian offensif de 34 ans a repris la direction du Napoli la semaine dernière pour terminer sa revalidation et progressivement réintégrer l'entraînement collectif, le but étant de le relancer dans le courant du mois de mars.

Son retour à la compétition pourrait même arriver un peu plus tôt que prévu, écrivent nos confrères italiens de la Corriere dello Sport ce mercredi. Kevin De Bruyne est, en effet, en légère avance par rapport au plan imaginé.

Kevin De Bruyne pourrait être de retour plus tôt que prévu !

Il aurait surpris tout le monde à son retour au centre d'entraînement du Napoli, où il est arrivé en excellente forme physique, affuté et déterminé à reprendre la compétition au plus vite.


Toujours selon le quotidien italien, Kevin De Bruyne aurait impressionné le staff et ses coéquipiers par son professionnalisme, à tel point qu'une convocation pour le match contre le Torino, prévu le 8 mars, semble envisageable. Le cas échéant, il serait rétabli pour le stage des Diables Rouges aux États-Unis au mois de mars, ainsi que pour jouer un rôle clé dans la fin de saison du Napoli.

