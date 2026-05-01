Direction l'équipe première ? Bruges offre un nouveau contrat à l'un des finalistes de la Youth League

Le Club de Bruges structure ses équipes de jeunes pour la saison prochaine, recrute quelques talents et offre de nouveaux contrats à d'autres, dans le but de les intégrer au monde professionnel. Les récents finalistes de la Youth League sont évidemment ciblés avant qu'il ne soit trop tard.

Avoir son équipe de jeunes arriver en finale de la Youth League comporte des dizaines d'avantages, que ce soit au niveau sportif, financier, de la reconnaissance du centre de formation et bien d'autres.

Cela peut aussi avoir un inconvénient : ces jeunes joueurs viennent déjà de se révéler aux yeux de l'Europe entière, et les candidats intéressés ne tarderont pas des années avant de partir à l'assaut des meilleurs talents.

Une raison pour laquelle il est important, pour le Club de Bruges, de sécuriser ses jeunes joueurs avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que font les Blauw & Zwart, en prolongeant pas mal de joueurs susceptibles d'intégrer le noyau du Club NXT... voire de l'équipe première la saison prochaine.

Le futur Brandon Mechele ? Une prolongation importante au Club de Bruges

C'est notamment le cas de Wout Verlinden, défenseur central de 19 ans formé d'abord à Lommel, puis passé durant neuf saisons par le centre de formation du Racing Genk (2014-2023).

Déjà apparu à 21 reprises en Challenger Pro League cette saison et titulaire indiscutable durant toute la campagne de Youth League, le natif de Mol semble être l'un des jeunes les plus proches de l'équipe première, au Club de Bruges.





Il pourrait progressivement remplacer Brandon Mechele (numériquement et pas dans l'apport total du joueur, bien entendu) et commencer à gratter du temps de jeu avec le noyau A très prochainement.