Dender va tout donner pour se maintenir : Yannick Ferrera a un plan très clair

Le FCV Dender sait déjà depuis longtemps qu'il est condamné aux barrages pour le maintien. Il faudra réussir à dominer soit Lommel, soit le Beerschot.

Quand Yannick Ferrera est arrivé aux commandes du FCV Dender, la messe était déjà presque dite. Nous étions le 26 février dernier et la lanterne rouge comptait 8 points de retard sur l'avant-dernier, la RAAL, un écart qui a continué à se creuser à l'approche des Relegation Playoffs.

Dender avait ainsi débuté ces playoffs pour le maintien avec 12 points de retard sur La Louvière et malgré une entame catastrophique des Loups (qui n'ont toujours pas pris le moindre point depuis), la dernière place était rapidement mathématique pour les Flandriens.

Dender prépare son barrage avec un stage à Tubize

L'avantage d'une telle situation, c'est que le FCV Dender a eu énormément de temps pour se préparer psychologiquement à un double barrage face au vainqueur des Playoffs pour la montée en Challenger Pro League. Il s'agira soit de Lommel, soit du Beerschot, qui s'affrontent ce samedi, puis samedi prochain.

Les matchs à venir en Relegation Playoffs, qui se jouent "pour du beurre", serviront de préparation à cette double confrontation. Selon le Nieuwsblad, Yannick Ferrera veut mettre toutes les chances de son côté, et Dender a donc déjà prévu une mise au vert : le groupe flandrien va se rendre à Tubize, dans les installations de la fédération, afin de travailler intensivement.

Avant le barrage, Dender doit encore recevoir la RAAL, puis se rendre à Zulte Waregem. Deux matchs sans enjeu donc, mais bien plus important pour la lanterne rouge que pour ses adversaires, puisque le FCV Dender voudra reprendre confiance et arriver gonflé à bloc pour son barrage.





La saison passée, le Cercle de Bruges avait humilié le Patro Eisden

Les clubs de Pro League ont historiquement l'avantage sur ceux de Challenger Pro League dans ces Relegation Playoffs. On se rappelle ainsi que la saison passée, le Cercle de Bruges avait écrasé le Patro Eisden de Stijn Stijnen, s'imposant 1-5 dès le match aller pour directement quasi-assurer son maintien.

Un an plus tôt, c'était le KV Courtrai qui avait dominé le Lommel SK, s'imposant lors des deux confrontations (0-1 et 4-2), et en 2023, le RFC Seraing s'était maintenu en D1A aux dépens du RWDM. Il faut donc remonter à la saison 2020-2021 pour trouver trace d'un barrage de relégation ayant souri à l'équipe de D1B, à savoir Seraing, qui avait éliminé Waasland-Beveren.