Nathan De Cat de retour... et bientôt César Huerta ? Les bonnes nouvelles de l'infirmerie d'Anderlecht

Absent depuis le mois d'octobre, César Huerta est de retour à l'entraînement collectif du Sporting d'Anderlecht. Le Mexicain pourrait bien rejouer en match officiel avant la fin de la saison, ce qui n'était plus aussi certain il y a peu.

C'est une bonne nouvelle qu'a annoncée Jeremy Taravel, ce jeudi en conférence de presse à trois jours de la rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et le Club de Bruges dans le cadre de la sixième journée des Champions Play-Offs.

En effet, le T1 des Mauves a confirmé que Nathan De Cat serait bien de retour dans le groupe pour cette rencontre. La blessure du jeune milieu de terrain était moins grave que prévu et Anderlecht souhaitait garder la surprise, mais une photo publiée par erreur par Tristan Degreef sur Instagram a rapidement rendu le plan du club bruxellois public.

C'est donc une très bonne nouvelle pour le RSCA, qui va pouvoir remettre Nathan De Cat en pleine forme avant la finale de la Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise, le jeudi 14 mai. Et comme le dit l'adage, une bonne nouvelle ne vient jamais seule...

César Huerta enfin sur le retour à Anderlecht !

Jeremy Taravel en a annoncé une autre, ce jeudi : César Huerta est de retour à l'entraînement collectif ! Victime d'une pubalgie, le Mexicain a subi deux interventions chirurgicales et n'a plus joué depuis le Clasico du mois d'octobre contre le Standard en championnat. Deux semaines plus tard, l'ailier gauche jouait 45 minutes et marquait contre Ninove en Coupe de Belgique : sa dernière apparition à l'heure actuelle.



"Nous suivons au jour le jour la réaction de son corps aux entraînements, mais l'objectif clair est qu'il rejoue en match officiel avant la fin de la saison", a déclaré Jeremy Taravel. Cela pourrait encore être un peu trop court pour la finale de la Coupe, mais César Huerta devrait bien participer à cette dernière (?) édition des Champions Play-Offs.