Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

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Le RSC Anderlecht affrontera le Club de Bruges, ce dimanche en Champions Play-Offs. Avant cette rencontre, Jeremy Taravel est revenu sur la défaite de la semaine dernière contre l'Union, et sur l'impunité dont bénéficierait Christian Burgess.

Après deux défaites consécutives, le Sporting d'Anderlecht doit se concentrer pleinement sur la quatrième place du championnat et sur la finale de la Coupe de Belgique, lors de laquelle il affrontera l'Union Saint-Gilloise.

Les Mauves devront donc impérativement décrocher un résultat face au Club de Bruges ce week-end, sous peine de manquer cruellement de confiance avant le money-time de la saison, et de voir La Gantoise dangereusement se rapprocher sur le plan comptable.

Christian Burgess bénéficie d'une impunité totale, selon Jeremy Taravel

En conférence de presse ce jeudi, Jeremy Taravel a abordé ce duel face aux Blauw & Zwart en revenant d'abord sur la défaite contre l'Union du week-end dernier et sur la carte rouge de Killian Sardella, désormais suspendu. "J'ai revu les images, et ce carton rouge était vraiment très sévère", a assuré le T1 anderlechtois.

"L'arbitre avait tranché la situation avec une carte jaune pour les deux joueurs. Je pense que c'était suffisant. Ce n'était pas un match agressif, l'arbitre maîtrisait la rencontre... Ce genre de mouvements est fréquent dans des duels comme ceux-ci", argumentait Taravel.

Lire aussi… L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute
L'entraîneur d'Anderlecht prend l'exemple de Christian Burgess qui, selon lui, bénéficie d'une impunité presque totale. "Il lui arrive même de bousculer un autre joueur volontairement et de ne pas être sanctionné. Mais bon, on est habitués à ce qu'il s'en tire toujours", pestait Taravel, qui pourra à nouveau compter sur Nathan De Cat, de retour de blessure.

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