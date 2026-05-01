Phénomène comme son grand-frère, le petit Kvaratskhelia est cité en Belgique

Khvicha Kvaratskhelia n'est pas le seul phénomène de sa famille. Son petit frère, Tornike (16 ans), fait déjà tout comme son aîné, et demeure un sérieux espoir du football européen... et certains clubs belges suivraient sa situation de près.

Arrivé au Napoli en juillet 2022 en provenance de sa Géorgie natale, Khvicha Kvaratskhelia fait aujourd'hui les beaux jours du Paris Saint-Germain, qui dépensait 80 millions d'euros en janvier 2025 pour s'attacher ses services.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Parisiens la saison dernière, "Kavaradona" est l'auteur d'une nouvelle grande saison, avec dix buts et cinq assists en quatorze matchs de Ligue des Champions, et onze contributions en vingt-cinq apparitions en Ligue 1.

Le joueur de 25 ans est aujourd'hui l'un des meilleurs éléments offensifs du monde. Et pendant ce temps, dans la famille Kvaratskhelia, le petit frère Tornike, âgé de 16 ans, commence aussi à faire parler de lui.

Le petit frère de Khvicha Kvaratskhelia bientôt en Belgique ?

Ailier gauche également, il porte les couleurs du Dinamo Tbilissi, comme l'avait fait Khvicha au début de sa carrière. Au-dessus du lot chez les jeunes, Tornike Kvaratskhelia pourrait déjà bientôt se faire une place en équipe première, avec laquelle il s'entraînerait déjà depuis quelques semaines selon le compte Geo Team, suiveur de l'actualité géorgienne.



Selon nos confrères de Foot Mercato, il n'en faudrait pas plus pour que plusieurs clubs étrangers commencent déjà à s'intéresser à ses services. En Italie, la Juventus et le Napoli, où Khvicha avait véritablement explosé aux yeux du grand public, sont mentionnés... au même titre que certaines écuries belges, restées anonymes. Cependant, voir le petit phénomène Tornike Kvaratskhelia débarquer dans un club de Jupiler Pro League ne semble donc pas totalement impossible...