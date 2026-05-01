Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Sur le marché des jeunes joueurs, les clubs belges ne perdent pas de temps et ne cessent d'aller chercher les meilleurs talents chez leurs concurrents. C'est au tour du Sporting d'Anderlecht de s'offrir les services d'un grand talent du Club de Bruges.

Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, les clubs belges se montrent déjà très actifs dans le recrutement de très jeunes talents, qui vont d'abord intégrer les catégories d'âge.

Les pensionnaires de notre Pro League n'hésitent, d'ailleurs, pas à se chiper les meilleurs talents de l'un ou l'autre club. C'est de cette manière que, par exemple, le gardien Beau Brughmans, frère de Lucca, a quitté Genk pour le Club de Bruges, tandis que Mohamed Knouzi, grand talent du Standard, a quitté la région liégeoise pour également poser ses valises en Venise du Nord.

Le Club de Bruges est évidemment un club qui attire beaucoup de talents, mais qui en perd quelques-uns aussi. C'est en tout cas ce qu'indique le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, selon qui Daevon Balembi (né en 2011) quittera le centre de formation Blauw & Zwart à l'issue de la saison pour rejoindre celui du Sporting d'Anderlecht.

Un grand talent du Club de Bruges signe au Sporting d'Anderlecht

Le jeune attaquant, au physique particulièrement développé pour son jeune âge, signera un contrat courant jusqu'en juin 2029 à Neerpede, où il intégrera dans un premier temps le noyau des U18 avant de probablement intégrer le RSCA Futures en Challenger Pro League dans un futur proche.

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Une belle pioche pour le Sporting d'Anderlecht, qui tend à ce que son équipe première retrouve les sommets du football belge, et à ce que son centre de formation en fasse de même. Car à ce petit jeu-là, le Club de Bruges et peut-être même le Racing Genk sont passés devant le club bruxellois...