Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sur le marché des jeunes joueurs, les clubs belges ne perdent pas de temps et ne cessent d'aller chercher les meilleurs talents chez leurs concurrents. C'est au tour du Sporting d'Anderlecht de s'offrir les services d'un grand talent du Club de Bruges.

Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, les clubs belges se montrent déjà très actifs dans le recrutement de très jeunes talents, qui vont d'abord intégrer les catégories d'âge.

Les pensionnaires de notre Pro League n'hésitent, d'ailleurs, pas à se chiper les meilleurs talents de l'un ou l'autre club. C'est de cette manière que, par exemple, le gardien Beau Brughmans, frère de Lucca, a quitté Genk pour le Club de Bruges, tandis que Mohamed Knouzi, grand talent du Standard, a quitté la région liégeoise pour également poser ses valises en Venise du Nord.

Le Club de Bruges est évidemment un club qui attire beaucoup de talents, mais qui en perd quelques-uns aussi. C'est en tout cas ce qu'indique le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, selon qui Daevon Balembi (né en 2011) quittera le centre de formation Blauw & Zwart à l'issue de la saison pour rejoindre celui du Sporting d'Anderlecht.

Un grand talent du Club de Bruges signe au Sporting d'Anderlecht

Le jeune attaquant, au physique particulièrement développé pour son jeune âge, signera un contrat courant jusqu'en juin 2029 à Neerpede, où il intégrera dans un premier temps le noyau des U18 avant de probablement intégrer le RSCA Futures en Challenger Pro League dans un futur proche.

Lire aussi… Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur
Une belle pioche pour le Sporting d'Anderlecht, qui tend à ce que son équipe première retrouve les sommets du football belge, et à ce que son centre de formation en fasse de même. Car à ce petit jeu-là, le Club de Bruges et peut-être même le Racing Genk sont passés devant le club bruxellois...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (03/05).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

10:00
Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

07:00
Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

07:20
Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

09:00
Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

08:30
Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

08:00
Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

07:40
Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

06:30
Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

18:00
Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

23:00
1
"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

17:30
🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

22:26
Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

22:00
OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

17:00
Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

21:40
Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

21:21
🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

21:00
Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

18:20
"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

20:30
L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

20:00
Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation Avis

Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation

14:40
Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

19:30
🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

19:00
De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

18:40
Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

16:30
Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

12:00
Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

11:40
Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

16:00
Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

15:30
Son arrivée se fait attendre : voici quand Antoine Sibierski devrait débarquer pour tout raser à Anderlecht

Son arrivée se fait attendre : voici quand Antoine Sibierski devrait débarquer pour tout raser à Anderlecht

10:30
Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

15:00
Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

14:20
OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

14:00
Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

13:30
Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

13:00
🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 03/05 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 03/05 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 09/05 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved