Restera, ne restera pas ? L'avenir de Hansi Flick au Barça est tranché

Au club depuis l'été 2024, Hansi Flick va prolonger son contrat jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option au FC Barcelone. L'entraîneur allemand estime que le club catalan est le dernier de sa carrière.

Arrivé à l'été 2024, Hans-Dieter Flick n'a pas encore accompli son plus grand objectif au FC Barcelone : devenir champion d'Europe.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2019-2020, l'entraîneur allemand a vu son équipe éliminée dès les quarts de finale de cette édition 2025-2026 contre l'Atlético de Madrid.

En championnat, par contre, cela se passe beaucoup mieux pour le Barça, qui compte onze longueurs d'avance sur le Real Madrid et qui n'est plus qu'à deux doigts de remporter son 29e sacre national.

Le Barça va prolonger le contrat de Hansi Flick

Une raison pour laquelle le Barça a décidé de prolonger le contrat de son entraîneur Hansi Flick, qui expire le 30 juin 2027. Selon le média catalan Sport et Mundo Deportivo, un accord pour une prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2028, avec une année supplémentaire en option, a été trouvé.

Toujours selon la presse espagnole, le FC Barcelone aurait préféré prolonger le contrat de son entraîneur jusqu'en 2029, mais ce dernier aurait refusé, préférant un engagement plus court. Hansi Flick considérerait le Barça comme le dernier club de sa carrière et voudra finir sur une bonne note.



