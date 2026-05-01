Trois retours de blessure pour le Bayern de Vincent Kompany avant le match retour face au PSG ?

Avant le match retour tant attendu face au PSG, il y aura une rencontre de Bundesliga lors de laquelle il faudra minimiser les risques de blessure pour le Bayern Munich de Vincent Kompany, ce samedi face à Heidenheim. Le T1 bavarois espère pouvoir compter sur plusieurs retours de blessure.

Même si toute l'attention est portée sur la demi-finale retour de la Ligue des Champions, la Bundesliga n'est pas encore complètement terminée pour le Bayern Munich, déjà sacré champion, qui recevra Heidenheim ce samedi.

Une rencontre avant laquelle Vincent Kompany a fait le point sur l'état physique de ses troupes en conférence de presse. Le T1 bavarois avait quelques bonnes nouvelles à donner.

"Alphonso Davies devrait normalement faire son retour dans le groupe ce week-end. Cela signifie qu'il serait disponible contre Paris. Il a ressenti quelque chose au match aller, donc on a décidé de le faire sortir à la mi-temps. Mais puisque je n'étais pas sur le banc, c'était difficile pour moi de gérer la situation. Il a passé des tests, et tout est positif", souriait Kompany.

Vincent Kompany espère pouvoir compter sur trois retours contre le PSG

Au milieu de terrain, Vince the Prince avait deux autres bonnes nouvelles à donner. "J'espère que Tom Bischof pourra être dans le groupe ce week-end. Il est très proche d'un retour. Lennart Karl pas encore, mais il y a encore une possibilité qu'il soit là contre Paris. Je reste prudent quant à sa situation."



Vincent Kompany ne veut pas brûler ses troupes, mais aura évidemment besoin de toutes ses forces vives pour rejoindre la finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur du Bayern risque donc de grandement faire tourner son effectif ce week-end pour éviter au maximum les risques de blessure. Côté parisien, Achraf Hakimi est déjà forfait pour la demi-finale retour.