Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

OHL connaît un début d'Europe Play-Offs particulièrement compliqué, avec un petit point pris en cinq rencontres. Après le nouveau revers concédé contre Charleroi, Felice Mazzù a invité ses Louvanistes à redoubler d'efforts.

La saison d'Oud-Heverlee Louvain n'est pas encore terminée. C'est en tout cas le message qu'essaie de faire passer Felice Mazzù après un début d'Europe Play-Offs très compliqué et un petit point pris en cinq rencontres disputées.

Les pensionnaires du King Power at Den Dreef n'ont inscrit qu'un but lors des cinq derniers matchs, via Henok Teklab face au Standard (défaite 3-1). OHL a pris son seul point en faisant le gros dos et en tenant bon contre le Racing Genk (0-0).

Le bilan reste néanmoins très faible, au même titre que le niveau de jeu proposé, et Felice Mazzù l'a bien compris. Si Louvain n'a plus rien à jouer, l'ancien T1 de Charleroi et d'Anderlecht fait tout pour éviter que ses joueurs se reposent sur leurs lauriers en attendant la fin de la saison.

Felice Mazzù ne veut pas d'une fin de saison en eau de boudin à Louvain

Mazzù était furieux après la défaite 0-2 contre Charleroi le week-end dernier. "Ils devaient avoir un jour de repos, mais je l'ai annulé", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi, avant le déplacement à Westerlo ce samedi dans le cadre de la sixième journée des Europe Play-Offs.

"J'ai été honnête avec eux", a poursuivi Mazzù, cité par Het Laatste Nieuws. "Pendant la saison, je n'ai jamais manifesté de colère ni de déception à l'entraînement. Et quand je regarde nos séances actuelles, je ne comprends vraiment pas comment nous avons pu jouer un tel match. C'était l'un de nos pires de la saison."





Des propos clairs et des actes clairs de Felice Mazzù, qui tente une ultime fois de réveiller son équipe. Si la septième place est déjà, bien sûr, beaucoup trop loin, remonter le déficit de six points sur le Sporting Charleroi et éviter la dernière place des Play-Offs 2 serait déjà une belle petite victoire en soi, pour OHL.