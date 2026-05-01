Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière
Photo: © photonews
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Vincent Kompany devrait pouvoir compter sur sa dernière muraille d'expérience plus longtemps. Manuel Neuer est en effet sur le point de prolonger son contrat au Bayern Munich jusqu'en 2027.

C'est un fait assez rare dans le monde du football : Vincent Kompany n'est pas plus âgé que tous ses joueurs. Manuel Neuer, 40 ans, compte en effet deux semaines de plus que son entraîneur.

Malgré son âge, l'international allemand (124 sélections) reste incontournable dans les cages du Bayern, lorsqu'il n'est pas blessé. Le natif de Gelsenkirchen a en effet disputé 21 des 31 matchs de Bundesliga, laissant les dix autres à son remplaçant, Jonas Urbig.

Un Jonas Urbig qui a joué les deux derniers matchs de championnat, le Bayern étant déjà champion, mais qui cède sa place à Manuel Neuer dans les matchs qui comptent encore, notamment en Ligue des Champions.

Manuel Neuer va prolonger son contrat au Bayern Munich

Un scénario auquel on pourrait assister à nouveau du côté de l'Allianz Arena la saison prochaine. En effet, nos confrères de Sky Germany et du BILD affirment qu'un accord aurait été trouvé avec Manuel Neuer, en fin de contrat, pour une prolongation jusqu'en 2027.

Vincent Kompany pourra donc toujours compter sur son gardien d'expérience la saison prochaine, mais ce dernier jouera logiquement de moins en moins. Jonas Urbig devrait donc recevoir encore plus de temps de jeu, mais Neuer devrait toujours bien être le gardien numéro 1 du Bayern Munich la saison prochaine.

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