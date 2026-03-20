Plusieurs nouvelles têtes : voici les 28 Diables Rouges appelés par Rudi Garcia !

Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi à Tubize la sélection des Diables Rouges pour le stage aux USA, lors duquel la Belgique affrontera les Etats-Unis et le Mexique. La dernière sélection avant la Coupe du Monde, qui comporte quelques surprises.

Rudi Garcia a dû faire avec (ou plutôt sans) un certain nombre d'absences, certaines de longues dates, d'autres de dernière minute, et a donc présenté une liste élargie de 28 joueurs comprenant quelques (demi) surprises.

Parmi celles-ci, notons la présence de quelques nouveaux venus : Nathan Ngoy (déjà rappelé mais qui avait dû quitter le groupe), mais surtout Nathan De Cat, Mika Godts et Lucas Stassin.

Côté absences, notons que Wout Faes, qu'on pensait proche d'être rappelé, n'est finalement pas présent. Pas plus que Matias Fernandez-Pardo, qu'on citait beaucoup ces derniers jours et semblait s'être éloigné de la sélection espagnole.

Enfin, certains joueurs sont bel et bien appelés malgré leur statut incertain : Youri Tielemans a ainsi demandé expressément à être appelé, même s'il ne pourra en théorie pas jouer. De Ketelaere, Theate et Vanaken sont eux aussi incertains, mais bel et bien présents. On ignore si ces joueurs feront le déplacement.

Gardiens de but

Lammens, Sels, Vandevoordt





Défenseurs

Debast, De Cuyper, De Winter, Mechele, Castagne, Ngoy, Meunier, Seys, Theate

Milieux de terrain

De Cat, Onana, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Vanaken, Witsel

Attaquants

De Ketelaere, Godts, Trossard, Doku, Lukaku, Lukebakio, Openda, Saelemaekers, Stassin