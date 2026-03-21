Amadou Onana ne tarit pas d'éloges sur Romelu Lukaku : "C'est un mec à qui on ne donne pas assez de fleurs"

Amadou Onana s'est exprimé à propos de son coéquipier en équipe nationale, Romelu Lukaku. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas tari d'éloges.

Ce vendredi, le créateur de contenu Just Riadh a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il entre dans la vie d'Amadou Onana pendant 48 heures. Le Youtubeur a pu entrer dans l'intimité de l'international belge, qui lui a notamment fait découvrir une partie de sa collection de maillots échangés avec des joueurs.

Dans ceux-ci figurait celui de Romelu Lukaku. Les deux joueurs avaient échangé leur maillot lors d'un match entre Lille et Chelsea en Ligue des champions. Après avoir montré ce maillot de Romelu Lukaku, Amadou Onana en a profité pour glisser son avis concernant le buteur.

Amadou Onana à propos de Romelu Lukaku

Le milieu de terrain a témoigné du respect qu'il a pour Romelu Lukaku : "Lui, c'est vraiment un grand frère à moi. Un mec très gentil. Un gros joueur qui est en train de faire une grosse carrière.

Passé par l'Inter, le Napoli, Chelsea, Manchester United... C'est un mec à qui on ne donne pas assez de fleurs. Je trouve que, quand on parle de grands attaquants... Avec le nombre de buts qu'il a marqués et le nombre de trophées qu'il a gagnés, il doit être dans ce genre de conversation", a-t-il ajouté.

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Amadou Onana a insisté sur le profil atypique de Big Rom : "Tu ne peux pas trouver deux Lukaku. Il n'y a pas un autre mec qui existe avec le même gabarit et qui sait faire les mêmes choses. Quand tu joues contre lui et qu'il est de dos, c'est difficile. Il est un peu plus petit que moi, 1,91 m, par contre c'est toi (Just Riadh) plus ton caméraman ensemble de muscle."