"Je l'ai trouvé en forme" : Antonio Conte satisfait du retour de Kevin De Bruyne comme titulaire

Kevin De Bruyne était titulaire avec le Napoli pour la première fois depuis octobre dernier ce vendredi. Le Diable Rouge a tenu 90 minutes et a rassuré les observateurs sur sa forme.

Le Napoli s'est imposé sur le plus petit des scores face à Cagliari (0-1). Antonio Conte a tiré son analyse du match au micro de DAZN : "On a été un peu brouillons sur le plan qualitatif. Cagliari ne venait pas presser, ils attendaient une erreur de notre part pour repartir, ce n’est pas comme s’ils nous avaient créé énormément de situations. Mais on pouvait clairement faire mieux dans la construction.

En seconde période, on a cherché le deuxième but, parce que quand un match reste incertain, tout peut arriver et tu risques de concéder un nul dans une rencontre que tu as dominée. Les joueurs connaissaient l’importance de ce match. On arrive à la trêve avec trois points de plus, on attend de voir ce que feront les autres."

Antonio Conte a trouvé Kevin De Bruyne en forme

Si Romelu Lukaku n'est visiblement pas encore prêt à 100 % (il est resté sur le banc), le tacticien italien s'est réjoui de la forme de Kevin De Bruyne : "Il reste encore 8 matchs. Le retour de certains joueurs pourra nous aider, mais une chose est de revenir, une autre est d’être à 100 %. Ils n’ont pas encore toute leur fraîcheur dans les jambes. J’ai trouvé De Bruyne en forme, au point de le laisser jouer les 90 minutes.

Lobotka aussi a eu du mal à revenir. On doit encore récupérer Rrahmani et Di Lorenzo. Pour Neres, je pense que ce sera difficile car il a subi une opération. Je le répète, ce qu’on a fait en 7 mois est remarquable : on est restés en haut malgré une grosse situation d’urgence."

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L'objectif est désormais clair pour la fin de saison : "Maintenant, il faut aller chercher la qualification en Ligue des champions. Ensuite, il est inévitable de regarder vers le haut et personne ne doit nous en empêcher. En gagnant aujourd’hui, on a clairement mis la pression sur ceux qui sont devant."