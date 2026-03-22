Sébastien Pocognoli fait maintenant l'unanimité : Monaco a trouvé la bonne formule

Sébastien Pocognoli a remis l'AS Monaco sur les rails. Grâce à une série impressionnante, l'entraîneur belge fait l'unanimité.

Personne ne doutait des capacités de Sébastien Pocognoli quand il a été nommé entraîneur de l'AS Monaco, même si ses débuts ont été très compliqués. L'équipe peinait à produire du jeu et les résultats ne suivaient pas. Mais petit à petit, Pocognoli a réussi à imposer sa patte.

En France, les critiques ont laissé place aux éloges, avec une série de cinq victoires, dont une contre le PSG. "La différence avec ce qu'on voyait il y a quelques semaines est énorme", confie Flavien Trésarrieu, journaliste chez L'Équipe, au journal Het Laatste Nieuws.

Difficile de dire exactement ce qui a changé. "Mais tout fonctionne mieux. Tout le monde est capable de suivre le pressing et Monaco est devenu un vrai bloc", ajoute-t-il.

Plus aucune critique

Physiquement aussi, les joueurs ont progressé, alors que c'était un gros point faible. Mais ce n'est pas tout. "Dans le vestiaire, il n'y a aucune critique. Au contraire, les joueurs ont toujours soutenu Pocognoli, contrairement à son prédécesseur Adi Hütter."



Monaco s'apprête à disputer un match important contre l'Olympique Lyonnais, avant de recevoir l'Olympique de Marseille. Deux rencontres clés pour décrocher une place en Ligue des champions.