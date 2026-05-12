Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Union Belge est sortie du bois concernant Matias Fernandez-Pardo : d'un bref message de bienvenue, la fédération a officialisé que le joueur du LOSC optait pour les Diables Rouges. Désormais, il semble clair qu'il sera repris ce vendredi par Rudi Garcia.

Florent Malice

Fernandez-Pardo explique son choix

Dans un communiqué publié par l'Union Belge au sujet de son choix, Matias Fernandez-Pardo a expliqué sa décision de finalement opter pour la Belgique. "Le choix pour la Belgique n’a pas été facile, car je me sens profondément lié à la fois à la Belgique et à l’Espagne. Les échanges positifs et sincères avec Rudi Garcia et Vincent Mannaert ont finalement joué un rôle déterminant dans ma décision d’opter pour la Belgique", explique-t-il. 

"Par ailleurs, le fait d’évoluer aux côtés de mes coéquipiers Thomas Meunier et Nathan Ngoy au sein du club de Lille a renforcé ma décision. Ils m’ont aidé à confirmer ce sentiment, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je me réjouis de pouvoir désormais m’investir pleinement pour l’équipe nationale Belge".

Vincent Mannaert a lui aussi fait part de sa satisfaction : "Nous sommes très heureux de son choix", déclare le directeur technique de l'URBSFA. "C’est un attaquant talentueux, doté de nombreuses qualités et d’un énorme potentiel. Nous avons eu des échanges constructifs ces dernières semaines et nous apprécions surtout la maturité et la clarté avec lesquelles il a pris cette décision. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière internationale."

Ce matin, la rumeur bruissait : Matias Fernandez-Pardo (21 ans), en grande forme avec le LOSC en cette fin de saison et qui a récemment refusé plusieurs convocations de la part de la fédération espagnole pour jouer avec les U21, aurait opté pour les Diables Rouges. 

Le Nieuwsblad annonçait ce matin que la balle était dans le camp de l'Union Belge et que tout devait rapidement être réglé pour que le changement de nationalité puisse se faire au plus vite. Visiblement, cela aura été très simple, car c'est désormais officiel : Matias Fernandez-Pardo est Belge.

L'Union Belge souhaite la bienvenue à Matias Fernandez-Pardo 

C'est l'Union Belge qui annonce la nouvelle via ses réseaux sociaux d'un bref message : "Bienvenue chez les Diables Rouges, Matias". 

Un message qui signifie aussi que Matias Fernandez-Pardo devrait faire partie des 26 joueurs (ou plus, Garcia pouvant également inclure des réservistes) appelés ce vendredi par le sélectionneur. Le Lillois a fini la saison en 9 avec les Dogues et évolue à un très haut niveau cette saison (8 buts et 7 assists). 

Lire aussi… Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Fernandez-Pardo vient donc renforcer un secteur en grande difficulté suite à la blessure persistante de Lukaku et la méforme d'Openda. Cela se fera certainement aux dépens d'un futur déçu, qu'il s'agisse de Lucas Stassin, d'Hugo Cuypers... ou d'Openda lui-même.  

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Lille OSC
Belgique
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

10:00
2
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

13:27
1
La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

15:50
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

15:00
3
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

14:20
Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine Interview

Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine

14:40
Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

12:00
5
Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

13:50
"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

11:30
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12:40
Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

13:00
Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

12:20
2
Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

11:00
1
Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

10:25
L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

09:30
"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

07:00
Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

09:00
Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

08:30
Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

08:00
La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

21:00
Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

11/05
Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

06:40
Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

23:00
Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

22:40
Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme avant la Coupe du monde 2026 : "On risque la catastrophe"

Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme avant la Coupe du monde 2026 : "On risque la catastrophe"

11/05
Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

22:30
Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat" Réaction

Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat"

22:00
Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

21:40
Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

21:20
1
Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

19:27
2
Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

20:12
"La place du Standard est en tête" : voilà ce qu'il manque encore aux Rouches pour gagner les Europe Play-offs

"La place du Standard est en tête" : voilà ce qu'il manque encore aux Rouches pour gagner les Europe Play-offs

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 33
Lens Lens 1-0 Nantes Nantes
Angers Angers 1-1 Strasbourg Strasbourg
Metz Metz 0-4 Lorient Lorient
Le Havre Le Havre 0-1 Marseille Marseille
Auxerre Auxerre 2-1 Nice Nice
Toulouse Toulouse 2-1 Lyon Lyon
Monaco Monaco 0-1 Lille OSC Lille OSC
PSG PSG 1-0 Brest Brest
Rennes Rennes 2-1 Paris FC Paris FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved