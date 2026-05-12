Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix
Photo: © photonews
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L'Union Belge est sortie du bois concernant Matias Fernandez-Pardo : d'un bref message de bienvenue, la fédération a officialisé que le joueur du LOSC optait pour les Diables Rouges. Désormais, il semble clair qu'il sera repris ce vendredi par Rudi Garcia.
Fernandez-Pardo explique son choix
Dans un communiqué publié par l'Union Belge au sujet de son choix, Matias Fernandez-Pardo a expliqué sa décision de finalement opter pour la Belgique. "Le choix pour la Belgique n’a pas été facile, car je me sens profondément lié à la fois à la Belgique et à l’Espagne. Les échanges positifs et sincères avec Rudi Garcia et Vincent Mannaert ont finalement joué un rôle déterminant dans ma décision d’opter pour la Belgique", explique-t-il.
"Par ailleurs, le fait d’évoluer aux côtés de mes coéquipiers Thomas Meunier et Nathan Ngoy au sein du club de Lille a renforcé ma décision. Ils m’ont aidé à confirmer ce sentiment, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je me réjouis de pouvoir désormais m’investir pleinement pour l’équipe nationale Belge".
Vincent Mannaert a lui aussi fait part de sa satisfaction : "Nous sommes très heureux de son choix", déclare le directeur technique de l'URBSFA. "C’est un attaquant talentueux, doté de nombreuses qualités et d’un énorme potentiel. Nous avons eu des échanges constructifs ces dernières semaines et nous apprécions surtout la maturité et la clarté avec lesquelles il a pris cette décision. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière internationale."
Ce matin, la rumeur bruissait : Matias Fernandez-Pardo (21 ans), en grande forme avec le LOSC en cette fin de saison et qui a récemment refusé plusieurs convocations de la part de la fédération espagnole pour jouer avec les U21, aurait opté pour les Diables Rouges.
Le Nieuwsblad annonçait ce matin que la balle était dans le camp de l'Union Belge et que tout devait rapidement être réglé pour que le changement de nationalité puisse se faire au plus vite. Visiblement, cela aura été très simple, car c'est désormais officiel : Matias Fernandez-Pardo est Belge.
L'Union Belge souhaite la bienvenue à Matias Fernandez-Pardo
C'est l'Union Belge qui annonce la nouvelle via ses réseaux sociaux d'un bref message : "Bienvenue chez les Diables Rouges, Matias".
Welcome to the Red Devils, Matias. 😍 pic.twitter.com/8NkW8rf4Tm— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 12, 2026
Un message qui signifie aussi que Matias Fernandez-Pardo devrait faire partie des 26 joueurs (ou plus, Garcia pouvant également inclure des réservistes) appelés ce vendredi par le sélectionneur. Le Lillois a fini la saison en 9 avec les Dogues et évolue à un très haut niveau cette saison (8 buts et 7 assists).
Lire aussi… Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique›
Fernandez-Pardo vient donc renforcer un secteur en grande difficulté suite à la blessure persistante de Lukaku et la méforme d'Openda. Cela se fera certainement aux dépens d'un futur déçu, qu'il s'agisse de Lucas Stassin, d'Hugo Cuypers... ou d'Openda lui-même.
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