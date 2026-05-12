Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

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L'Union Belge est sortie du bois concernant Matias Fernandez-Pardo : d'un bref message de bienvenue, la fédération a officialisé que le joueur du LOSC optait pour les Diables Rouges. Désormais, il semble clair qu'il sera repris ce vendredi par Rudi Garcia.