"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

Pep Guardiola en est convaincu : Jérémy Doku peut atteindre le niveau de joueurs comme Vinicius et Lamine Yamal. Le tacticien espagnol s'est une nouvelle fois montré élogieux concernant le Diable Rouge en conférence de presse.

Jérémy Doku marche véritablement sur l'eau en ce moment. La semaine dernière, le Diable Rouge a inscrit un doublé contre Everton et a planté un but contre Brentford. Son talent ne fait plus aucun doute. Pep Guardiola pense qu'il peut même viser encore plus haut.

Jérémy Doku aux côtés des plus grands ailiers ?

Jérémy Doku peut-il atteindre le niveau de joueurs comme Vinicius et Lamine Yamal ? Selon Pep Guardiola, il est clair que oui : "Tout dépend de ta mentalité. ‘Je veux devenir l’un des meilleurs ailiers du monde.’ Sinon, tu restes dans ta zone de confort, en te disant : ‘C’est bon, c’est bon.’ Jeremy a toujours eu les dribbles, l’éthique de travail, il a toujours essayé. Il s’est dit : ‘Non, je veux devenir l’un des meilleurs.’ C’est comme ça que tu atteins ce niveau."

"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal. Il accepte toujours d’être sous pression. Et c’est très agréable. Nous sommes très satisfaits. Maintenant, il fait gagner des matchs, mais il a toujours été très, très bon", a-t-il ajouté.

Il est clair qu'à un mois de la Coupe du monde 2026, Jérémy Doku est en très grande forme, de quoi ravir les supporters belges. Une chose est sûre : l'ancien Anderlechtois est en train de monter en puissance. "Je suis un joueur instinctif. En ce moment, ça marche. J’ai marqué quelques buts, j’ai toujours joué avec mon instinct, mais maintenant les buts viennent. Je ne suis pas un joueur différent", a expliqué Jérémy Doku après le succès de son équipe face à Brentford samedi (3-0).



Ce mercredi, les Sky Blues recevront Crystal Palace. Un succès sera évidemment crucial pour continuer de rêver du titre de champion.