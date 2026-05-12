"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Pep Guardiola en est convaincu : Jérémy Doku peut atteindre le niveau de joueurs comme Vinicius et Lamine Yamal. Le tacticien espagnol s'est une nouvelle fois montré élogieux concernant le Diable Rouge en conférence de presse.

Jérémy Doku marche véritablement sur l'eau en ce moment. La semaine dernière, le Diable Rouge a inscrit un doublé contre Everton et a planté un but contre Brentford. Son talent ne fait plus aucun doute. Pep Guardiola pense qu'il peut même viser encore plus haut.

Jérémy Doku aux côtés des plus grands ailiers ?

Jérémy Doku peut-il atteindre le niveau de joueurs comme Vinicius et Lamine Yamal ? Selon Pep Guardiola, il est clair que oui : "Tout dépend de ta mentalité. ‘Je veux devenir l’un des meilleurs ailiers du monde.’ Sinon, tu restes dans ta zone de confort, en te disant : ‘C’est bon, c’est bon.’ Jeremy a toujours eu les dribbles, l’éthique de travail, il a toujours essayé. Il s’est dit : ‘Non, je veux devenir l’un des meilleurs.’ C’est comme ça que tu atteins ce niveau."

"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal. Il accepte toujours d’être sous pression. Et c’est très agréable. Nous sommes très satisfaits. Maintenant, il fait gagner des matchs, mais il a toujours été très, très bon", a-t-il ajouté.

Il est clair qu'à un mois de la Coupe du monde 2026, Jérémy Doku est en très grande forme, de quoi ravir les supporters belges. Une chose est sûre : l'ancien Anderlechtois est en train de monter en puissance. "Je suis un joueur instinctif. En ce moment, ça marche. J’ai marqué quelques buts, j’ai toujours joué avec mon instinct, mais maintenant les buts viennent. Je ne suis pas un joueur différent", a expliqué Jérémy Doku après le succès de son équipe face à Brentford samedi (3-0).


Ce mercredi, les Sky Blues recevront Crystal Palace. Un succès sera évidemment crucial pour continuer de rêver du titre de champion.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Manchester City - Crystal Palace en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Crystal Palace
Pep Guardiola
Jérémy Doku

Plus de news

Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

22:30
Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand" Interview

Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"

22:00
Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

21:30
L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

21:00
Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

20:00
Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

20:30
Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

19:30
OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

19:00
Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

18:30
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

16:08
1
La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

15:50
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

15:00
4
Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine Interview

Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine

14:40
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

14:20
Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

13:50
On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

13:27
1
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12:40
1
Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

13:00
Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

12:20
3
Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

12:00
6
"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

11:30
Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

11:00
1
Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

10:25
Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

10:00
2
L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

09:30
Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

09:00
Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

08:30
Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

08:00
"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

07:00
Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

06:40
Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

11/05
Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

11/05

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 36
Liverpool Liverpool 1-1 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 0-0 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 3-0 Brentford Brentford
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Burnley Burnley 2-2 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 2-2 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 0-1 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-1 Leeds United Leeds United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved