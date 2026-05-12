L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

Ce vendredi à 13h20, Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'annonce du sélectionneur français sera retransmise en direct dans les différents journaux télévisés belges (RTBF, RTL, la VRT et VTM).

Rudi Garcia devrait sélectionner entre 23 et 26 joueurs pour le Mondial 2026, qui débutera le 15 juin face à l'Égypte pour les Diables Rouges. Cette liste est très attendue par les supporters, mais aussi par les joueurs doutant de leur place pour le tournoi. Des cadres comme Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Youri Tielemans ou encore Romelu Lukaku n'ont évidemment pas à se soucier d'être repris ou non.

La liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 retransmise en direct à la télévision

Alors qu'habituellement, l'annonce de la liste est uniquement diffusée sur l'application de la Fédération belge (RBFA) et sur la chaîne YouTube, cette fois-ci, elle sera également retransmise en direct à la télévision, révèle Sudinfo. Les principaux journaux télévisés du pays (RTBF, RTL, la VRT et VTM), que ce soit du côté francophone ou néerlandophone, retransmettront l'annonce en direct.

En France aussi, Didier Deschamps dévoilera sa liste à la télévision. Le sélectionneur des Bleus la dévoilera cependant, quant à lui, en exclusivité sur le plateau du JT de TF1 ce jeudi 14 mai, à la veille de la sélection de la Belgique.

Les Diables s'envoleront pour Seattle le 8 juin prochain

Avant le début de la Coupe du monde 2026, les joueurs sélectionnés prendront part à deux rencontres amicales. La Belgique affrontera la Croatie le 2 juin prochain et la Tunisie le 6. Le 15 juin, la Belgique entamera son tournoi contre l'Égypte avant d'affronter l'Iran le 21 et la Nouvelle-Zélande dans la nuit du 27. Le camp de base des Diables Rouges est basé à Seattle. Les hommes de Rudi Garcia s'envoleront à destination de la ville américaine le 8 juin.