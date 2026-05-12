Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"
Photo: © photonews
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Qui sera le remplaçant de Frédéric Taquin sur le banc de La Louvière ? Edward Still est cité et semble convenir au profil type souhaité par la direction louviéroise et son directeur général, Toni Turi.

C'est une page qui se tourne à La Louvière. Après neuf saisons de bons et loyaux services et une accession en ligne directe vers l'élite de notre football belge, Frédéric Taquin a dirigé son dernier match sur le banc des Loups lors de la victoire face au Cercle de Bruges.

Emmenée par Salvatore Curaba et Toni Turi, la direction louviéroise est désormais à la recherche de son remplaçant et ne veut pas traîner. "On veut pouvoir présenter le staff complet cette semaine", a confié le directeur général Toni Turi dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure, avant de décrire le profil type de l'entraîneur qu'il aimerait voir débarquer à l'Easi Arena.

"On ne veut pas d'un gars qui vient avec sa propre équipe, on veut aussi avoir notre mot à dire. Le but est de trouver un entraîneur qui connaît bien la Pro League, avec une expérience du haut niveau et qui parle français. On veut quelqu'un qui pourra apporter un plus à la structure, car on est conscients qu'on vient du monde amateur."

Edward Still en pole position pour remplacer Frédéric Taquin à La Louvière ?

Un profil qui pourrait ressembler à celui d'Edward Still, cité depuis quelques jours à la RAAL. Un candidat qui, comme d'autres, a rencontré la direction louviéroise, mais avec lequel aucun accord n'a encore été trouvé.


"Il a réalisé des résultats probants et sa manière de travailler peut convenir au club", a glissé Toni Turi, qui a également confié qu'il aimerait toujours pouvoir compter sur Clément Tainmont, actuel T3, la saison prochaine. "Il est candidat pour le staff, mais il faudra voir comment les affinités se forment avec le futur T1", a conclu Toni Turi.

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