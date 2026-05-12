Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Existe-t-il un monde où Thorgan Hazard ne débute pas la finale de la Coupe ce jeudi ? Le meilleur buteur des Mauves cette saison n'a pas joué dimanche, ce que Jérémy Taravel a expliqué par des raisons de management.

C'était du moins l'explication de Taravel concernant l'absence de Thorgan Hazard au coup d'envoi de La Gantoise - Anderlecht : la nécessité de gérer le temps de jeu des uns et des autres, certains ne pouvant pas enchaîner deux matchs en quelques jours. Par certains, entendez : Hazard, car il est le seul titulaire dans le cas. Il aurait donc fallu le préserver pour qu'il soit à 100% pour la finale.

Ensuite, les circonstances du match ont fait que Thorgan Hazard n'est même pas monté au jeu : Jérémy Taravel a préféré faire monter un milieu de terrain rugueux - Mats Rits - et un attaquant vers lequel ce même milieu de terrain pouvait taper de longs ballons en cloche pour qu'il galope - Ibrahima Kanaté. Ca a failli marcher par moments.

Thorgan Hazard doit-il vraiment débuter contre l'Union ?

Mais ce jeudi, Thorgan Hazard sera-t-il vraiment dans le onze ? Cela peut paraître fou de poser la question quand on pense que le cadet d'Eden est le meilleur buteur des Mauves cette saison, et leur joueur le plus décisif (15 buts, 11 assists toutes compétitions confondues). Mais dans ces Playoffs, il semble tirer la langue.

Un seul but en 6 matchs, et des prestations parfois assez médiocres : Thorgan Hazard arrive en cette fin de saison sur les rotules (ce que Taravel reconnaît presque en le laissant au repos). Et dimanche, on a vu des séquences offensives rares cette saison de la part des Verschaeren, Degreef, Bertaccini et Cvetkovic. Bien sûr, si ce dernier est suspendu, la question ne se posera pas.

Mais faut-il sortir un Tristan Degreef très bon dans ces Playoffs ? Un Bertaccini qui revient enfin à son meilleur niveau ? La victime du retour de Hazard serait certainement Yari Verschaeren, et c'est justifiable, mais le petit gabarit du n°10 peut gêner les grands tours peu mobiles de l'Union. Et n'oublions pas César Huerta, de retour de blessure et plutôt bon lors de ses deux montées.





Cependant, si le RSCA a été chercher un joueur comme Thorgan Hazard, c'est bien sûr pour qu'il joue et brille dans une finale de Coupe. Il n'y était pas parvenu la saison passée, et était blessé lors de la fameuse "finale" de Playoffs contre Bruges il y a deux ans ; cette fois, ce sera peut-être la bonne...