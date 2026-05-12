Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond
Photo: RFC Liège
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Le CEO (Chief Executive Officer) du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira, s'est exprimé sur le projet de stade du club liégeois au micro du média local QU4TRE.

Si le RFC Liège veut un jour retrouver durablement l'élite du football belge, il est clair qu'il faudra un nouveau stade. L'enceinte actuelle de Rocourt, qui compte un peu plus de 4000 places, n'est pas aux normes pour la D1A. Le onzième budget de Challenger Pro League, qui sort d'une bonne saison sur le plan sportif, a un véritable chantier devant lui.

Thomas Rodrigues Pereira, le directeur général du club, en est conscient : "Pour un projet durable, il n’y a pas le choix. On doit avoir notre propre stade. Et notre objectif, c’est que ce stade soit à Rocourt. On a bien compris l’importance pour nos supporters et même pour les dirigeants comme Jean-Paul Lacomble et d’autres, c'est d’avoir notre stade à Rocourt."

Le RFC Liège travaille sur un projet d’écosystème

Mais alors, où en est actuellement le dossier ? "On est toujours en train de travailler sur un projet d’écosystème avec la famille sang et marine, où on créerait vraiment quelque chose de grand et de beau, je pense, pour la ville de Liège et pour l’ensemble de la famille sang et marine avec un stade super moderne, avec toute une clinique de revalidation, etc., en partenariat avec le CHU."

"Donc il y a un vrai objectif à ce niveau-là. On est en discussion et on espère avoir des réponses durant le mois de juillet. On parle avec le monde politique pour tout ça", a-t-il ajouté.

Comme Thomas Rodrigues Pereira nous l'avait déjà exprimé en conférence de presse, l'objectif ultime du RFC Liège pour le futur est évidemment un retour en D1A. "L'objectif à long terme et à moyen terme, c’est la D1A. Je ne veux pas mettre de pression inutile, mais c’est la destination vers laquelle nous devons tous avancer", avait-il déclaré.

Un stade de 8000 places pour le RFC Liège ? 

À un stade de combien de places doit-on s'attendre pour le RFC Liège ? Thomas Rodrigues Pereira s'est montré clair : "On n’a pas le choix, ce sera de toute façon une capacité de 8000 places. Ça, ce sont les conditions requises pour la D1 : 5000 places assises et 3000 debout. Mais comme je vous le dis, on réfléchit beaucoup. On a énormément de réunions en ce moment."

Si la saison du RFC Liège est terminée sur le plan sportif, il assure qu'en coulisse, le club fournit beaucoup de travail pour l'avenir : "La saison est terminée, mais le travail n’est pas fini pour autant. On avance et on espère vraiment, parce que nos supporters le méritent, avoir de bonnes nouvelles. Je ne vais pas dire dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois."

Cette saison, le RFC Liège a d'ailleurs participé aux Promotion Play-offs et était alors non loin d'une montée dans l'élite. Finalement, ce n'a pas été le cas à la suite de l'élimination contre Lommel en demi-finales.

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