Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

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Photo: © photonews
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Jelle Vossen a fait ses adieux à Zulte Waregem samedi. Il aimerait jouer une dernière saison dans le football professionnel, afin d'oublier la façon dont Sven Vandenbroeck l'a traité cette saison.

Zulte Waregem a honoré Jelle Vossen comme il se doit. Un remplacement après 65 minutes, avec ses enfants qui ont pu tenir le panneau de remplacement, un beau tifo, une place de titulaire et le brassard de capitaine : le manque de respect dont il a été victime sous Vandenbroeck est loin.

Le T1 ad interim Steve Colpaert sait à quel point Vossen est important, et Vossen lui-même ne voulait certainement pas jeter avec l'eau du bain les nombreuses belles années qu’il a connues à Zulte Waregem. Mais il y a évidemment une période, au cours de ces années, qui lui a fait mal.

Jelle Vossen a fait ses adieux à Zulte Waregem

Et il ne s’agit même pas de la relégation avec Zulte Waregem — même si, sportivement, c’était sans doute sa plus grande déception. Après deux saisons, les Flandriens sont remontés et Jelle Vossen a même marqué le but de la montée. 

Les soucis ont commencé en D1A, quand Sven Vandenbroeck a visiblement estimé qu'il ne méritait pas de jouer. "Il y a eu des moments où c’était très dur mentalement. Je me suis souvent échauffé dès la mi-temps pour, au final, ne pas pouvoir entrer. Contre Anderlecht, j’entre à la 90e minute alors qu’on est menés 1-4. Là, tu te dis : "Ca suffit. Je ne mérite pas ça et je n’en ai plus envie". Je ne voyais pas vraiment d’explication logique à ce qui se passait". 

Sven Vandenbroeck a humilié Jelle Vossen 

“Je ne comprends pas pourquoi, à 37 ans, avec tout ce que j’ai prouvé, on m'a humilié de moi. Je ne peux pas l’appeler autrement. À 1-4, à la 90e minute... Je ne comprends toujours pas aujourd’hui ce que l’entraîneur voulait", a-t-il déclaré dans un entretien avec le Nieuwsblad à propos de l’entraîneur de l’époque.

“Je ne suis pas allé demander d’explications, parce que la relation entre l’entraîneur et moi était déjà détériorée. À la fin, on ne se parlait plus. Ça a commencé avec ce 600e match. C’est là qu’une énorme fissure est apparue dans notre relation", rappelle Vossen. 

Pour ce 600e match, le club avait mis les petits plats dans les grands. Un hommage à Vossen, avec Hans Vanaken venu le mettre à l’honneur. Et ensuite... Vossen a été placé sur le banc et y est resté, sans aucune justification.

“Le coach m’avait dit à l’avance que je ne débuterais pas. J’ai trouvé ça très étrange, car nous avions gagné les six matchs précédents. Il n’y avait absolument aucune raison de changer quoi que ce soit. Tout le monde savait qu’il y aurait une cérémonie. La seule chose que je pouvais imaginer, c’est que c’était personnel dans son chef". 

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