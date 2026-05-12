Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial
Photo: © photonews
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Notre arbitre n°1 en ce moment à l'international est Bram Van Driessche. Déjà repris pour officier dans le VAR à la Coupe du Monde 2026, il sera également à l'assistance vidéo lors de la finale de la Champions League féminien.

Lors de la Coupe du Monde à venir, Bram Van Driessche (40 ans) sera le seul arbitre à représenter les couleurs de la Belgique. Pas sur le terrain, cependant : il a été repris pour officier en tant qu'arbitre vidéo, un rôle qu'il avait déjà assumé lors de la Coupe du Monde des Clubs.

Et avant de s'envoler pour les USA, le Mexique et/ou le Canada, Van Driessche aura l'honneur de vivre un autre match prestigieux. L'UEFA a en effet annoncé que Bram Van Driessche serait l'arbitre vidéo lors de la finale de la Champions League féminine.

L'arbitre principal sera la Suédoise Tess Olofsson, mais Van Driessche sera quant à lui l'arbitre en charge de la VAR, le 23 mai prochain. 

La présence de Van Driessche à la Coupe du Monde 2026 marquera le retour d'un arbitre belge au sein de la plus prestigieuse des compétitions pour la première fois depuis 2010. 

L'arbitre de la finale de la Champions League est aussi connu 


L'UEFA en a profité pour dévoiler les arbitres des différentes finales européennes. C'est Daniel Siebert qui dirigera la finale de la Champions League masculine, le 30 mai prochain, entre le PSG et Arsenal à Budapest. Ce sera sa première finale de grande compétition européenne.

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