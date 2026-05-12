"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française
Photo: © photonews

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Dans l'émission "24h de Boulleau" de Canal +, Rudi Garcia a discuté avec l'ancienne internationale et désormais consultante française Laure Boulleau dans les locaux de la fédération, à Tubize. Il a évoqué de nombreux sujets.

Lors du dernier rassemblement des Diables Rouges, un visage étonnant avait été aperçu dans les couloirs du centre d'entraînement de Tubize : Laure Boulleau, consultante vedette de la télévision française, était présente. On a vite compris pourquoi : l'ex-internationale était là pour réaliser l'une de ses émissions "24h de Boulleau", pour Canal +, où elle se met en immersion aux côtés d'un coach, d'un joueur ou d'un club.

C'est donc au coeur de la sélection belge que Laure Boulleau s'est rendue, accueillie par un Rudi Garcia qu'elle connaît bien puisqu'en 2021, c'était déjà avec le sélectionneur des Diables Rouges qu'elle avait réalisé son premier épisode de "24h de Boulleau". 

"On a un très beau centre de formation. Tubize est un peu le Clairefontaine français", entame Garcia. "Cela peut encore être amélioré, et notre directeur technique Vincent Mannaert y pense. Notamment sur le plan de l'équipement médical". Garcia et Boulleau vont ensuite prendre place dans les vestiaires des Diables Rouges et évoquer de nombreux sujets. 

Hans Vanaken couvert de louanges par Rudi Garcia

Après avoir évoqué la fin de la génération dorée, Garcia a mentionné longuement un joueur qu'il apprécie particulièrement. "Quand je suis arrivé en Belgique, je pensais que j'avais trois milieux de terrain de très haut niveau : Onana, De Bruyne et Tielemans. Je me suis rendu compte que j'en avais plus que ça. Et j'ai découvert Hans Vanaken, le capitaine de Bruges, qui est un joueur incroyable", affirme le Français. 



"Il a une vision du jeu hors du commun, il sait jouer en une touche, il t'aide aussi par sa grande taille car c'est un bon joueur de tête", énumère Garcia. "C'est un joueur intelligent comme j'en ai peu vu. Et puis, ce que pensent les coéquipiers en dit long. Quand j'ai fait un tour d'horizon de l'effectif avec Eden Hazard, il m'a dit : "Coach, moi, j'adore jouer avec Hans Vanaken". Je ne le connaissais pas bien, je savais juste qu'il gagnait le Soulier d'Or belge régulièrement". 

Rudi Garcia est en effet tombé très vite sous le charme de Vanaken, qui est devenu un peu à la surprise générale un titulaire régulier chez les Diables Rouges depuis son arrivée à la tête de la sélection. Après avoir été totalement snobé, sans réelle explication, par Domenico Tedesco, Vanaken a été titularisé à 6 reprises en 10 matchs sous Garcia, postulant ainsi clairement pour une place de titulaire dans l'entrejeu à la Coupe du Monde 2026 également. 

Brandon Mechele présenté par Garcia comme "un leader" 

Un peu plus tard, un autre Brugeois croisera la route de Rudi Garcia et Laure Boulleau : Brandon Mechele, que le sélectionneur appelle afin qu'il se montre à la caméra. "C'est l'un de mes leaders", affirme-t-il, avant que Boulleau et Mechele discutent de l'élimination de l'Olympique de Marseille par le Club de Bruges en Champions League.

Voilà qui devrait donner un solide indice quant à la présence ou non de Brandon Mechele dans le groupe de 26 Diables Rouges qui sera révélé vendredi par Rudi Garcia : sauf énorme surprise, le Brugeois sera bel et bien de la partie. 

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