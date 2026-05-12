Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

Mario Kohnen sera-t-il encore l'entraîneur du Sporting Charleroi la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr, malgré l'excellent bilan de l'Eupenois lors de ses six premiers matchs. En interne, la piste menant à Karel Geraerts est étudiée par les dirigeants carolos.

Onzième de la phase classique, avec huit longueurs de retard sur le Racing Genk et six sur le Standard, le Sporting Charleroi pensait vivre une fin de saison "en roue libre" après le licenciement de Hans Cornelis début avril.

Tout cela était néanmoins sans compter sur Mario Kohnen, l'entraîneur adjoint ayant repris les rênes de l'équipe pour la fin de saison et apportant satisfaction. Avec quatre victoires, un partage et une défaite, l'homme de 39 ans, qui vit sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, impressionne et a su relancer le groupe carolo.

Des Carolos qui ne se trouvent désormais plus qu'à trois longueurs de Genk et du Standard, et qui peuvent donc encore espérer remporter les Europe Play-Offs et, comme l'année dernière, disputer le barrage d'accession aux tours préliminaires de la Conference League.

Karel Geraerts pour succéder à Mario Kohnen au Sporting Charleroi ?

Une situation qui pourrait donc encourager la direction sportive du Sporting Charleroi, désormais emmenée par Nicolas Frutos, à prolonger l'Eupenois de naissance, dont le contrat d'entraîneur principal intérimaire court uniquement jusqu'à la fin de saison.

Une piste envisagée par la direction des Zèbres, bien que ce ne soit pas la seule. Selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure, la possibilité de voir Karel Geraerts débarquer au Mambourg pendant l'été existe. Après avoir manqué la promotion avec le Stade de Reims, l'ancien entraîneur de l'Union et de Schalke va être démis de ses fonctions dans les prochains jours et serait donc libre de rejoindre Charleroi.





Toujours d'après la DH, aucune discussion formelle n'aurait encore eu lieu entre les différentes parties, mais Karel Geraerts jouit déjà de bons contacts et d'une bonne réputation à Charleroi après y avoir terminé sa carrière de joueur, en 2016. La piste Frédéric Taquin, qui alimente à nouveau les rumeurs depuis son départ de la RAAL La Louvière, ne serait pas prioritaire pour les Zèbres, qui visent donc bel et bien l'ancien Diable Rouge (20 sélections) de 44 ans.